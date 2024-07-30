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Группа« М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж игровых консолей на рынке России на 97% в I полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж консолей на рынке России в I полугодии 2024 г. По предварительным данным за январь-июнь текущего года продажи консолей на рынке России выросли на 97% в денежном выражении и на 39% в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего россияне купили 704 тыс. игровых приставок на общую сумму 15,5 млрд руб. Лидером продаж стала PlayStation. Так, например, продажи PlayStation 5 в денежном выражении составляют 73% от всего рынка игровых устройств (доля год к году выросла на 17%), и 31% в штучном выражении (доля год к году выросла на 16%).

При этом доля Xbox на рынке России в денежном выражении составляет 10%, в штучном – 5,7%. Что касается Nintendo, то доля в денежном выражении составила 5% от рынка, а в штучном выражении – 4,5%. Россияне также активно приобретают ретроконсоли – всего за I полугодие было продано 414 тыс. этих устройств.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «PlayStation традиционно доминирует на российском игровом рынке консолей. Основным драйвером продаж приставки стали увеличение доступности покупки игровой консоли, а также эксклюзивные и сессионные онлайн-игры, такие как EA FC. Что касается Xbox и Nintendo, то популярность этих платформ несколько снизилась по сравнению с прошлым годом – свою роль сыграла исторически меньшая лояльность российской аудитории к этим платформам и количество крупных эксклюзивов на них. Тем не менее, мы ожидаем, что осенью ситуация будет иной – для Xbox и Nintendo выходит сразу несколько значимых видеоигр. Популярность же ретроконсолей легко объяснима – пользователи покупают их в первую очередь своим детям, которым хотят показать, какие игры были в их детстве, когда родители были маленькими – этот тренд сохраняется вот уже несколько лет».

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