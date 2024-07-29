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Поступление в вуз: большинство заявлений подают через «Госуслуги»

Абитуриенты подали на «Госуслугах» свыше 1,6 млн заявлений в более чем 1000 вузов. Это 60% от общего числа заявлений на поступление. Прием документов на бюджет уже завершился, но еще можно поступить на платное отделение. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервисом «Поступай в вуз онлайн» воспользовались более 600 тыс. человек. Среди поступающих 58% девушек и 42% юношей. В числе самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ.

Какую форму обучения выбирали: 66% — очную, 13% — очно-заочную, 21% — заочную.

Самые популярные направления: Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и технологии, Юриспруденция, Прикладная информатика, Лечебное дело.

Самые популярные вузы; РАНХиГС, Финансовый университет, СПбПУ, НИУ ВШЭ, КФУ.

На «Госуслугах» сейчас размещены предложения почти 9 тыс. работодателей о целевом обучении в вузах. Абитуриенты подали на них уже 150 тыс. заявок. Больше всего на портале предложений об учебе в медицинских вузах – это обусловлено процентом целевой квоты, который устанавливает Правительство.

Самые популярные вузы по целевому обучению: МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, Российский университет медицины, СПбГУ.

Самые популярные работодатели: Минздрав Московской области, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Московский метрополитен, Департамент здравоохранения Москвы, Центральная дирекция здравоохранения РЖД.

На «Госуслугах» можно подать заявление в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать до пяти направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».

Сервис «Госуслуг» разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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