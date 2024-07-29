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Полный комплект: продажи игровых аксессуаров растут наравне с игровыми консолями в I полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж игровых аксессуаров на рынке России и в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо.

По предварительным данным за шесть месяцев 2024 г. в «М.Видео-Эльдорадо» продажи игровых мышей в денежном выражении выросли на 124%, в штучном – на 42%, в то время как рынок России за аналогичный период вырос в денежном выражении на 24%, а в штучном – 19%. Всего россияне приобрели 1,8 млн устройств на сумму 1,7 млрд руб. В топ-5 наиболее продаваемых устройств входят модели Logitech G102 Black, Thunderobot ML201, Razer DeathAdder Essential Black, Logitech G102 White, Defender Ezone GM-036.

Если сравнивать продажи геймерских клавиатур в I полугодии 2024 г. с аналогичным периодом прошлого года, то в сети «М.Видео-Эльдорадо» в денежном выражении они выросли на 46%, в штучном на 41%. За аналогичный период рынок вырос в деньгах на 33%, в штуках на 15%. Всего россияне купили 963 тыс. клавиатур на общую сумму три млрд руб. Самыми продаваемыми моделями стали Red Square Keyrox TKL Hyperion, Thunderobot K87R, Red Square Keyrox TKL g3ms White, Red Square Keyrox TKL Hanami, Thunderobot KG3104R.

Что касается продаж наушников для геймеров, то в I полугодии 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в каналах «М.Видео-Эльдорадо» в денежном выражении продажи выросли на 207%, штучном – на 81%. Рынок России показал рост в деньгах на 52%, в штуках на 30%. Всего жители России приобрели 1,6 млн гаджетов на сумму 4,5 млрд руб. Наиболее продаваемыми устройствами стали Thunderobot H31, Razer Kraken X Lite, Acer ZL.HDSCC.01C, Logitech G435 Black/Neon Yellow, Lunacy Dark Project HS5a.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Геймерские аксессуары в России пользуются большим спросом. Это можно связать сразу с несколькими факторами. Во-первых, в последние годы киберспорт становится всё более популярным, привлекая большое количество зрителей и игроков. Это стимулирует спрос на качественное игровое оборудование. А растущая популярность многопользовательских онлайн-игр, таких как Dota 2, Counter-Strike 2, Fortnite и других, требует от геймеров наличия специализированных аксессуаров, улучшающих игровой опыт и позволяющих получить преимущество по сравнению с соперниками, которые не используют такие гаджеты. Кроме того, производители аксессуаров постоянно внедряют новые технологии и функции, такие как высокоточные сенсоры в мышках, механические переключатели в клавиатурах и улучшенные системы шумоподавления в наушниках, что побуждает геймеров к постоянному обновлению своего оборудования».

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