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Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками

«Т1 Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, работает над созданием SRM-платформы «Энва.Закупки» для автоматизации управления закупками. Пилотное тестирование программного продукта проходит на трех площадках, включая крупные российские финансовые и ИТ-компании. Об этом CNews сообщили представители «Т1 Иннотех».

Актуальное модульное решение« Энва.Закупки» позволяет бизнесу и госсектору агрегировать все данные обо всех процедурах в единый центр закупок, а также помогает в соблюдении требований законодательства (223-ФЗ). В интерфейсе платформы пользователям доступны цифровые сервисы по проведению закупок и заседаний коллегиальных органов, управлению договорами и многие другие. Разработанные коннекторы позволяют ускорить интеграции с внешними и внутренними системами и реализовать бесшовный переход для пользователей решения. Разработка подстраивается под потребности организаций: «Энва.Закупки» поставляется с преднастроенным процессом, но позволяет адаптировать его под особенности организации без разработки.

«Сегодня многие отрасли экономики сфокусированы на импортозамещении и цифровизации. Эти тенденции прослеживаются в том числе в функции закупок и снабжения. Такие решения, как «Энва.Закупки», позволяют сделать управление закупками простым и прозрачным, что прямо влияет на эффективность деятельности предприятий. Решение построено на современном технологическом стеке, а в основе разработки лежит удобный, экономичный и быстрый BPM-движок Camunda на базе Open Source. За счет этого система получается гибкой и удобной в использовании, ее можно легко поддерживать, развивать и расширять в зависимости от потребностей компании. Мы уверены, что пилотное тестирование продукта покажет высокие результаты, и ПО будет востребовано на российском рынке», — сказал Станислав Обухов, директор дивизиона технологических и внутренних процессов «Т1 Иннотех».

В ближайшем будущем «Т1 Иннотех» планирует расширить аналитические возможности платформы и разработать инструмент, где закупщикам будет доступна вся информация по приобретенным у поставщиков товарам с детальными характеристиками и ценами в разрезе регионов и поставщиков.

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