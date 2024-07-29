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«ИТ-Экспертиза» выпустила новую версию программного комплекса «Умный мониторинг»

Компания «ИТ-Экспертиза» объявила о выходе новой версии программного комплекса «Умный мониторинг». ПО внесено в реестр программного обеспечения Минцифры РФ.

Программный комплекс для оперативного мониторинга ИТ-инфраструктуры, созданный более года назад, был существенно доработан с учетом опыта компании в сфере мониторинга и реагирования на инциденты в корпоративной экосистеме.

Новая редакция программного комплекса впитала в себя все актуальные требования по мониторингу информационных систем, включая распространённые отечественные решения. В первую очередь, это касается решений на технологической платформе «1С:Предприятие 8», по которым у компании накоплена большая экспертиза. «ИТ-Экспертиза» более 10 лет разрабатывала и эксплуатировала различные элементы систем мониторинга в крупных корпоративных внедрениях информационных систем «», применяя их в дальнейшем и в технологических аудитах, и в нагрузочных тестированиях.

Это система сбора и анализа технологических данных, которая умеет рассчитывать состояние «здоровья» информационной системы, помогает быстро обнаруживать и реагировать на инциденты, возникающие в ИТ-ландшафте. А благодаря идеям AIOps «Умный мониторинг» может прогнозировать поведение систем и заранее предотвращать потенциальные аварии.

Решение поддерживает автоматическое обнаружение серверов, служб и СУБД, что позволяет в режиме близком к реальному времени выстраивать актуальную карту ландшафта и находить связи между объектами мониторинга. Также «Умный мониторинг» умеет определять «вес» каждой подключенной к нему сущности, что помогает ему рассчитать как «здоровье» системы в целом, так и каждого объекта мониторинга в отдельности.

После ухода с рынка зарубежных производителей ПО российским компаниям требовалось отечественное, не зависимое от западных вендоров решение, которое может выдерживать любые нагрузки и успешно масштабироваться для эффективного контроля собственных ИТ-экосистем. При этом требовалось снизить стоимость поддержки ИТ-инфраструктуры и облегчить труд профильных специалистов.

Опыт компании «ИТ-Экспертиза» в области мониторинга и расследования инцидентов позволил создать современный продукт, который отвечает этим требованиям.

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