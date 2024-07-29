Группа «Зетта Страхование» внедряет решение PIX BI в рамках масштабного проекта по управлению данными

Группа «Зетта Страхование», предоставляющая страховые услуги для частных лиц и корпоративных клиентов, внедряет российское решение PIX BI для визуализации данных компании. В планах компании – развитие self-service подхода в работе с данными на более чем 1600 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

В сфере страхования данные всегда играли ключевую роль при оценке рисков и определении размера страховых премий. В условиях экспоненциального роста объемов данных в последние годы, страховщикам становится все более важно использовать расширенные аналитические инструменты для оперативного принятия обоснованных решений о своих клиентах.

В ноябре 2022 г. «Зетта Страхование» начала проект по автоматизации управленческой отчетности, который включал внедрение и развертывание системы бизнес-аналитики для 1600 сотрудников.

Система бизнес-аналитики внедрялась как новый инструмент для сотрудников страховой компании, и было важно постепенное обучение и вовлечение в работу с BI. Поэтому команда аналитики компании «Зетта Страхование» искала максимально удобное и простое для входа BI-решение, но в то же время с широкими функциональными возможностями. Таким решением стала система умной бизнес-аналитики PIX BI.

По итогам пилотирования в 2023 г. PIX BI специалисты «Зетты Страхования» выделили несколько преимуществ системы, показывающих готовность к работе с большим числом бизнес-пользователей и сложным задачам бизнеса. Во-первых, гибкость работы с приложениями: это и интерактивная работа со сводной и с плоской таблицами, где каждый пользователь настраивает таблицу под себя, и сохранение индивидуальных настроек фильтров одного и того же отчета, которые видит только конкретный пользователь. Во-вторых, скорость работы системы. В рамках нагрузочного тестирования система PIX BI показала хорошие результаты.

Сегодня в «Зетта Страхование» с решением PIX BI уже работают почти 200 пользователей, из них десяток с правами аналитиков, запущены в работу первые приложения с самой критичной для бизнеса информацией. В ближайших планах – масштабирование до 40 аналитиков из десятка различных департаментов, уже прошедших интенсивное погружение в работу с BI под руководством команды вендора, для создания дэшбордов в своей области. В перспективе — расширение числа сотрудников, обученных возможностям построения своих дэшбордов и создания своих отчетов, до 300 человек по всей стране.

Директор Департамента аналитики «Зетта Страхование» Вера Никишина: «Внедрение BI-системы стало новым шагом в рамках цифровизации процесса аналитики данных в нашей компании. И мы готовились к некоторому негативному восприятию пользователей, которое часто сопровождает процесс внедрения инноваций. Однако легкость обучения работе с PIX BI, удобство настройки отчетов, красивая визуализация данных доказали свою эффективность. Таким образом, директор филиала, вне зависимости от часового пояса, имеет возможность ежедневно рано утром получать важные бизнес-данные, которые раньше подготавливали аналитики головной компании раз в неделю. BI-система позволила сократить сроки выполнения задач и автоматизировать часть управленческой отчетности, сократив время ручной обработки данных. Скорость появления нового функционала, заявленного в дорожной карте продукта, лишний раз подтверждает правильность нашего выбора IT-партнера».

«В отрасли страхования важна оперативная аналитика, которая помогает быстро принимать эффективные решения. В компании «Зетта Страхование» сформировалась опытная команда аналитиков с высоким уровнем экспертизы, что помогло и нам, как вендору, быстрее отвечать на запросы бизнеса. Решение PIX BI сочетает в себе широкие возможности и гибкие настройки для разработчиков вместе с интуитивно-понятной работой для обычных пользователей, что помогает заказчикам быстро развивать практику управления данными», — отметил Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI, компания PIX Robotics.