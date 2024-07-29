CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

Dekraft запускает новый продукт – устройство автоматического ввода резерва серии АВР-101

Бренд низковольтного оборудования Dekraft российской компании «Систэм Электрик», производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о расширении ассортимента силового оборудования для распределения электроэнергии и представляет новинку – устройство автоматического ввода резерва серии АВР-101. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Устройства серии АВР-101 являются незаменимым элементом системы электроснабжения для объектов с повышенными требованиями к надежности. Они устанавливаются на вводе питания в вводно-распределительных устройствах, распределительных щитах жилых, общественных зданий, а также промышленных предприятий.

Их основная функция – обеспечить бесперебойное питание потребителей первой категории надежности электроснабжения. Потребителями первой категории, которые получают питание от устройств серии АВР-101, являются критически важные системы, от которых зависит безопасность людей и сохранность имущества в случае аварийного отключения основного источника питания. К ним относятся: системы аварийного освещения, дымоудаления, пожарной сигнализации и технологические установки различного назначения.

avr-101_700.jpg

Dekraft запускает новый продукт – устройство автоматического ввода резерва серии АВР-101

Блочная конструкция устройств позволяет экономить время и трудозатраты при установке и подключении, интуитивно понятный интерфейс – быстро и легко настроить необходимые параметры. К числу преимуществ АВР-101 также относится интеграция в систему передачи данных по протоколу Modbus RTU.

Устройство АВР-101 представляет собой готовую конструкцию с элементами коммутации и управления, установленными в единый корпус, которые в совокупности могут использоваться для множества функций: автоматическое переключение с основного на резервный источник питания, контроль наличия напряжения, отображение параметров сети, настройка режимов работы АВР, возможность подключения генератора и его автоматический запуск при остановке напряжения на основном источнике питания, удаленное отключение устройства по сигналу, электрическая и механическая блокировка между двумя вводами, вывод индикации состояния вводов на дверь шкафа, передачу данных о состоянии вводов в систему мониторинга и диспетчеризации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Программистов на Python стало слишком много. В России бешеная конкуренция за место – работу найти непросто

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Россия вышла на первое место в мире по числу баз данных, слитых в даркнет

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024