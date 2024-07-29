«БФТ-Холдинг» и компания Merlion подписали соглашение о сотрудничестве

«БФТ-Холдинг», российский вендор, поставщик программных продуктов и заказных решений для цифровой трансформации госсектора и бизнеса, и Merlion, крупнейший российский дистрибьютор на рынке ИТ, подписали партнерское соглашение. Среди решений, предлагаемых для дистрибуции, – продукты БФТ для комплексного управления данными, эксплуатацией имущества, закупочным процессом и др. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«БФТ-Холдинг» и Merlion предложат российским компаниям импортонезависимые комплексные продукты: единую систему централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными «БФТ.ЕНСИ», систему хранения и предоставления электронных документов «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД), SRM-систему для организации процесса закупок «БФТ.Закупки», единую систему для комплексного управления эксплуатацией имущества «БФТ.Управление активами», а также комплексную систему «МФЦ-Капелла» для автоматизации деятельности многофункциональных центров.

«БФТ-Холдинг» с 1997 г. реализует комплексные ИТ-проекты для заказчиков различного масштаба. Сегодня БФТ – это системообразующая ИТ-компания, реализовавшая более 6500 проектов в 83 субъектах России, а в числе федеральных заказчиков компании – Социальный фонд России, Роструд, Росреестр, Минцифры России, Минздрав России и др.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские, и более 10 СТМ.

«Сотрудничество с Merlion имеет для наших компаний стратегическое значение, так как открывает новые возможности для совместного развития. Дистрибьюторский портфель Merlion пополнился флагманскими продуктами «БФТ-Холдинга» для реализации комплексных проектов по цифровизации бизнеса, что особенно актуально в настоящий момент, когда большинство российских компаний переходят на отечественные системы и импортонезависимые продукты», – сказала Юлия Захаренко, директор по маркетингу и партнерским отношениям «БФТ-Холдинга».

«В рамках соглашения Merlion планирует продвижение и реализацию на территории России экосистемы программных решений «БФТ-Холдинга». Партнерство с «БФТ-Холдингом» позволит предложить нашим партнерам и их заказчикам решения, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке: об этом говорят успешные масштабные проекты, которые реализует разработчик», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.