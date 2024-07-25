На семи популярных челябинских пляжах «Ростелеком» установил круглосуточное видеонаблюдение

«Ростелеком» оборудовал цифровыми камерами семь посещаемых зон отдыха столицы Южного Урала. Круглосуточное видеонаблюдение появилось на таких муниципальных пляжах, как Городской, Новороссийский, Смолинский, Спортивный, Чуриловский, Шершневский, а также «Белый парус». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Видеопоток с камер обрабатывается и передается в систему «Единой дежурно-диспетчерской службы – 112 города Челябинска» (ЕДДС), что позволяет идентифицировать нарушителей общественного порядка, обеспечивать сохранность муниципального имущества и личных вещей граждан, а также пресекать случаи вандализма.

Ростелеком На семи популярных челябинских пляжах «Ростелеком» установил круглосуточное видеонаблюдение

Павел Екимов, директор «Поисково-спасательной службы на водных объектах г. Челябинска»: «На акваториях созданы максимально комфортные условия для безопасного отдыха. Его обеспечивают 140 профессиональных матросов-спасателей, прошедших обучение и сертификацию, а также видеонаблюдение “Ростелекома”. Сервис помогает следить за соблюдением правил отдыха на воде и оперативно реагировать на происшествия. На сегодняшний день цифровым зрением оснащено 80 % муниципальных пляжей Челябинска. Видеокамеры уже не раз доказали свою эффективность, поэтому мы планируем пользоваться этой услугой ежегодно».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Для нас было важно охватить всю территорию пляжа, исключить слепые зоны заплыва и обеспечить качественное изображение. Эту задачу мы решили, установив камеры панорамного типа с высоким разрешением и горизонтальным углом обзора от 100 градусов. Устройства отправляют видеопоток в облачное хранилище дата-центра “Ростелекома”. Доступ к данным имеет только заказчик услуги. Всего в Уральском федеральном округе и Пермском крае за порядком наблюдают свыше 20 тыс. видеокамер, а в Челябинской области – 6000 устройств. По желанию клиента видеонаблюдение можно дополнить функцией видеоаналитики для автоматической фиксации различных событий: падение или прыжок в воду, заплыв за буйки или выход на лед зимой».

Современный комплекс видеонаблюдения «Ростелекома» отвечает всем требованиям в области импортозамещения, а также адаптируется под конкретные задачи бизнеса и государства.

Сервис помогает заказчикам следить за происходящим на выбранной территории из любой точки мира, где есть интернет. Через веб-интерфейс услуги изображение доступно в реальном времени. Камеры, установленные внутри помещений, работают по Wi-Fi, оснащены микрофоном и имеют функцию обратной связи. Уличные устройства защищены от вандалов, а также дождя, снега, перепада температур и грозовых разрядов.