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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж наушников на 38% в I полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж наушников на рынке России. По данным первых шести месяцев 2024 г. рост продаж составил +38% в денежном и +22% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за I полугодие 2024 г. россияне купили 17,5 млн умных колонок на общую сумму 39,7 млрд руб. Средняя цена за наушники в России составила 2,3 тыс. руб.

Наибольшей популярностью в денежном и штучном выражении у потребителей пользуются устройства брендов Apple, JBL, Huawei и Samsung.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Рынок наушников в России продолжает расти. Это обусловлено тем, что пользователи стали более мобильными – они всё чаще потребляют контент в дороге, на пробежке, в течение прогулки без привязки к определенному месту, например, к дому или офису. Россияне активно слушают подкасты, аудиокниги, музыку, а также смотрят фильмы и сериалы. Все эти факторы позитивно влияют на рынок наушников в России».

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