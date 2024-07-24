Приглашаем принять участие в масштабном мероприятии GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
26 сентября в Москве пройдет масштабная конференция-выставка GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.
Приглашаем спикеров, партнеров и участников принять активное участие в мероприятии.
Ведущие эксперты в области цифровых технологий поделятся своим уникальным опытом цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Расскажут о ключевых стратегиях, способных обеспечить успех вашей компании в сфере цифровых технологий. Представят важнейшие инструменты и подходы, необходимые для улучшения взаимодействия с клиентами и развития цифровой культуры вашей организации.
На мероприятии вас ожидает:
- Насыщенная конференционная программа
- Более 80 экспонентов на выставке
- Более 2000 участников
- Организованный нетворкинг
- Много полезной информации, новых знакомств и захватывающих идей
ТРЕКИ МЕРОПРИЯТИЯ:
- HR TECH – Опыт внедрения HR-платформ полного цикла, КЭДО, решений по автоматизации подбора, обучения и развития персонала, а также применение BIG DATA и ИИ в HR-процессах.
- CLIENT TECH – Решения для автоматизации продаж и клиентского сервиса, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чат-боты, голосовые помощники, аналитические инструменты и т.д.
- MANAGEMENT TECH – Опыт внедрения платформ для оптимизации бизнес-процессов, решений по управлению рабочим временем сотрудников, ЭДО, облачные технологии, сервисы по управлению проектами и многое другое.
- MARKETING TECH – Цифровые решения для автоматизации маркетинга, платформы аналитики, инструменты персонализации контента и управления рекламными кампаниями.
Дата мероприятия: 26 сентября 2024
Место проведения: Москва, Кластер «Ломоносов», Раменский бульвар, д.1
Подробнее на сайте: https://globaltechforum.ru/?utm_source=cnews.■ erid:LjN8KXe43Рекламодатель: Индивидуальный предприниматель Косинова Татьяна АлександровнаИНН/ОГРН: 771406311940/318774600035201Сайт: https://globaltechforum.ru/