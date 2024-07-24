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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на побережье Каспийского моря

После проведенных работ скорость передачи данных для местных жителей и туристов выросла на 20% по сравнению с 2023 г. Инженеры «МегаФона» определили места в Махачкале, Каспийске и Дербенте с повышенным спросом на быстрый интернет и модернизировали там телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» перевел базовые станции, работающие в среднем частотном слое, на технологию LTE. В результате скорость передачи данных в популярных местах отдыха теперь достигает 75 Мбит/с. Этого хватит, чтобы за час загрузить на смартфон порядка 20 фильмов в формате Full HD.

Масштабные технические улучшения охватили прибрежные туристические территории. Среди них — район старого города в Дербенте, крупные пляжи, такие как «Березка», тянущийся от Махачкалы по всему побережью, а также торговые центры, санатории, спортивные объекты, кафе и рестораны с видом на Каспийское море.

«За год потребление мобильного интернета в республике выросло на 25%. Местные жители стали активнее использовать цифровые сервисы: госуслуги, киноплатформы, образовательные площадки. Туристы также генерируют значительный объем онлайн-данных, в сезон на приезжих приходится до 40% общего трафика. Мы видим эти цифры и системно развиваем инфраструктуру связи в регионе», — сказал директор «МегаФон» в Дагестане Магомед Насруллаев.

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