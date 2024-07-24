«Киберпротект» укрепил позиции на российском рынке средств резервного копирования

Российская ИТ-компания «Киберпротект» укрепила позиции на российском рынке средств резервного копирования. На это указывает аналитическое исследование, проведенное Strategy Partners. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Так, согласно отчету Strategy Partners, который посвящен инфраструктурному ПО, российский рынок средств резервного копирования в 2023 г. вырос на 30% по отношению к 2022 г., а рост доли отечественных СРК на нем прогнозируется с 19% в 2021 г. до 63% в 2024 г. Среди российских вендоров одним из основных игроков рынка стала компания «Киберпротект».

В целом, согласно данным Strategy Partners, общий объем рынка российского инфраструктурного ПО вырос на 31% в 2023 г., при этом по-прежнему не достиг уровня 2021 г., хотя в сегменте резервного копирования максимально к нему приблизился (7697 млн руб. в 2023 г., 7890 в 2021 г).

Из-за ухода западных вендоров для российских разработчиков появились свободные ниши, которые активно заполняются российскими продуктами. Так, согласно прогнозу Strategy Partners, отечественный сегмент инфраструктурного ПО будет иметь темпы роста в среднем в 1,7 раз больше, чем отрасль в целом. А к 2030 г. в годовом объеме продаж на внутреннем рынке более 90% займут российские решения.

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект»: «На долю российских средств резервного копирования уже приходится значительная часть рынка и она продолжает расти. При этом, мы видим, что продукты зарубежных вендоров по-прежнему сохраняют значимое присутствие в инфраструктуре заказчиков, несмотря на сложности с легальной поддержкой и обновлением продуктов. Можно предположить, что рынок будет меняться: спрос на отечественное ПО будет конвертироваться в увеличение доли российских продуктов у конечных заказчиков, их последовательную интеграцию в меняющийся ландшафт ИТ-инфраструктуры, рост доверия к отечественным решениям. Эти тенденции сохранятся еще несколько лет, обеспечивая как рост доли российских разработчиков на рынке, так и сегмента инфраструктурного ПО в целом».