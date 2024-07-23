В мобильном приложении «Моя Москва» заработала оплата счетов через СБП

Пользователи мобильного приложения «Моя Москва» теперь могут оплачивать счета с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Ранее такая возможность стала доступна москвичам на портале на mos.ru и в приложении «Госуслуги Москвы».

«Оплата счетов – одна из наиболее востребованных возможностей в приложении «Моя Москва»: только с начала этого года горожане воспользовались ей свыше 1 млн раз. Для удобства пользователей мы добавили в перечень инструментов оплаты Систему быстрых платежей, которая позволяет провести платеж быстро и без ввода данных карты», – сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

В приложении «Моя Москва» можно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, кружки, детский сад и группу продленного дня, разрешения на резидентную парковку, штрафы и многое другое. Счета отображаются в разделе «Платежи». Оплатить их можно с помощью банковской карты, Системы быстрых платежей, или баланса телефона. При выборе оплаты через СБП на экране отобразится перечень банков. После успешного проведения платежа мобильное приложение автоматически перенаправит пользователя на страницу результатов оплаты, где будет доступна квитанция об оплате. СБП позволяет производить платежи без комиссии, а также получать кешбэк в размере 1% от суммы счета.

Чтобы получить кешбэк при оплате счетов через СБП, необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Кешбэк автоматически придет на счет, с которого проводили оплату через СБП.

Официальное мобильное приложение портала mos.ru «Моя Москва» заработало в 2019 г. За это время его скачали больше 6,6 млн человек, а сервисами приложения воспользовались свыше 89 млн раз.

Помимо оплаты счетов, пользователи приложения «Моя Москва» могут записываться к врачу, узнавать расписание уроков, домашние задания и оценки ребенка, передавать показания счетчиков воды и электричества, планировать посещение ветклиники с питомцем, помогать подопечным благотворительных организаций, получать консультации операторов городского контакт-центра, быть в курсе городских новостей и многое другое.

Акция по оплате счетов через СБП с кешбэком продлится до 10 января 2025 г. Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, категории услуг, при оплате которых с использованием Системы быстрых платежей (СБП) начисляется кешбэк, размере кешбэка, и правила программы лояльности доступны на сайте vamprivet.ru и в приложении «Привет!». В случае возникновения вопросов задать их можно службе поддержки портала mos.ru в разделе «Обратная связь» или по телефону горячей линии.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».