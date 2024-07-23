Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform

Страховой дом ВСК перевел часть сервисов на российскую Kubernetes-платформу. Nova Container Platform, разработанная компанией Orion soft и позволяющая упростить управление контейнеризованными рабочими нагрузками, была интегрирована с комплексным CI/CD-инструментом Marlin, используемым ВСК. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Технологичность, цифровизация и активная разработка собственных digital-сервисов стали одной из ключевых компетенций страхового дома ВСК, работающего на рынке более 30 лет. В штате компании сегодня уже более 70 продуктовых команд и более 700 разработчиков. Учитывая масштаб бизнеса, скорость разработки и вывода продуктов на рынок, технологичность является приоритетом компании. Поэтому ВСК инвестирует в решения, повышающие гибкость и эффективность процессов разработки, в частности, в микросервисную архитектуру и контейнеризацию. До недавнего времени команда применяла для управления кластерами и микросервисами open source решение на базе платформы OKD. Однако перед компанией встала задача найти надежного российского вендора.

При выборе решения основными критериями для специалистов ВСК были широкая функциональность безопасность и возможность масштабировать готовое коробочное решение. После анализа российского рынка платформ контейнеризации в ВСК остановили выбор на Nova. В составе продукта компания нашла все необходимые для работы модули: набор инструментов для мониторинга, отказоустойчивого логирования и Continuous Delivery – возможность централизованного управления информационной безопасностью в кластерах.

Поскольку безопасность контейнерной инфраструктуры — особый приоритет в ВСК, ключевым функционалом Nova стала встроенная комплексная платформа информационной безопасности. Она позволяет сканировать все компоненты платформы контейнеризации и приложений, выявлять уязвимости, анализировать степень их критичности и готовить рекомендации по их устранению. В составе Nova также есть модули, которые дают возможность ВСК прописывать собственную политику безопасности и получать отчет о найденных уязвимостях внутри каждого кластера и запущенного контейнера.

Одним из значимых преимуществ решения оказался также графический пользовательский интерфейс для управления платформой контейнеризации. Он практически не отличим от привычного для команды ВСК интерфейса консоли Red Hat OpenShift Console, что позволяет компании без дополнительных усилий перевести сотрудников на новую платформу.

Внедрение Nova также позволяет ВСК обеспечивать высокую отказоустойчивость и доступность инфраструктуры благодаря опции геораспределенного развертывания платформы. У компании в периметре уже десятки запущенных кластеров Kubernetes, и возможность строить их между разными ЦОДами важна для нее, учитывая масштаб разработки и значение цифровых сервисов для бизнеса.

Сценарий внедрения Nova в ВСК разбит на несколько этапов. В рамках первого программа была протестирована внутри закрытого контура ВСК, были настроены базовые политики безопасности, проведена интеграция с комплексной платформой CI/CD Marlin от разработчика «Высокие Цифровые Технологии», широко используемой в ВСК. Следующий этап — тиражирование платформы в контурах, непосредственно попадающих под требования к значимым объектам КИИ.

«Технологическая коллаборация двух платформ — Nova и Marlin — позволит закрыть для ВСК задачу гибкого и масштабируемого фундамента для разработки и эксплуатации микросервисных приложений, что в свою очередь позволит повысить эффективность цифровой трансформации компании и качество разрабатываемых ИT-продуктов. Также внедрение российских продуктов позволит нам привести к соответствию те ИT-контуры, которые были отнесены регулятором к типу значимых объектов КИИ», — сказал Ренат Соколов, ИT-директор ВСК.

«На начальном этапе проработки проекта мы были приятно удивлены тем уровнем технологической зрелости и экспертизы, который продемонстрировали наши коллеги из ВСК. Мы видим у ИT-команды ВСК большие амбиции в части развития цифровых продуктов и рады стать доверенным технологическим партнером, который сделает со своей стороны все, чтобы помочь коллегам реализовать поставленные цели», — сказал Максим Морарь, лидер продуктов Nova & StarVault в Orion soft.