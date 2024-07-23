Школьников и студентов из Бурятии бесплатно обучат веб-дизайну

МТС запускает в Республике Бурятия второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на ребят с любым уровнем знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов. Курс завершится конкурсным заданием, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники знакомятся с профессией веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, учатся работать со специализированными программами. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение – адаптивный дизайн и интерактивные элементы.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание – самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в компанию.

«Мы традиционно уделяем значительное внимание развитию школьников в сфере информационных технологий. И онлайн-формат образовательного проекта «Поколение М» позволяет талантливым детям и подросткам Бурятии получать актуальные знания и навыки, не выходя из дома. Нам важно, чтобы ребята как можно раньше погружались в творчество и технологии, изучали новые направления и находили то, что им интересно. Веб-дизайн – одно из популярных направлений среди молодежи. Это подтверждают результаты нашего прошлогоднего курса, треть участников прошли его до конца и выполнили итоговое задание. Уверена, новая образовательная программа также будет интересна юным дизайнерам и программистам», – отметила директор МТС в Бурятии Жанна Дорошова.