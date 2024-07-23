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Онлайн-сервисом «Помощь участникам СВО» воспользовались более 3,7 тыс. раз

В Подмосковье с марта 2024 г. для участников специальной военной операции и их семей работает информационный сервис, в котором собрано все о юридической, социальной, психологической поддержке и реабилитации в центре «Ясенки». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«“Помощь участникам СВО” – удобный онлайн-навигатор по бесплатной помощи бойцам и их родным. Чтобы получить необходимую информацию, понадобится только компьютер, смартфон или планшет и доступ в интернет. С момента запуска цифровым сервисом воспользовались более 3,7 тыс. раз», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис «Помощь участникам СВО» – это совместный проект Мингосуправления Московской области и регионального Минсоцразвития.

На тематической онлайн-странице военнослужащие и их семьи могут узнать о положенных льготах и порядке их оформления, найти адрес реабилитационного центра, посмотреть график заезда, изучить информацию о специалистах, врачах и программах реабилитации в центре «Ясенки».

За четыре месяца самыми популярными разделами сервиса стали «Психологическая помощь», «Наша команда», «Как получить помощь».

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