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На главных городских пляжах Астрахани ускорили интернет для отдыхающих

МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила в два раза увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на территории центрального городского пляжа, Ассадулаевского пляжа и нового пляжа в поселке Свободный, который был впервые официально открыт в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, с наступлением купального сезона интернет-трафик на территории пляжей в среднем вырос почти в три раза. Телеком-специалисты МТС подготовили сеть к летнему сезону, благодаря запуску новых базовых станций и модернизации существующего оборудования, скорость мобильного интернета вдвое выросла на территории центрального пляжа на острове Городской, на территории Ассадулаевского пляжа и пляжа в поселке Свободный, который был впервые официально открыт в этом году. Обновленная сеть 4G обеспечит отдыхающих скоростным интернетом и позволит всегда оставаться на связи.

«Центральный пляж и другие волжские побережья летом традиционно пользуются большим спросом среди отдыхающих. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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