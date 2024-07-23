Банк «Точка» вошел в пилот по универсальному платежному QR-коду

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» вошел в пилотный проект по внедрению универсального платежного QR-кода. Он уже доступен для части клиентов банка. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Сам проект инициирован финансовыми организациями и Банком России. Разрабатывается новое целевое решение на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Предполагается, что универсальный QR-код создаст единый стандарт для платежных решений.

«Предприниматели, подключившие универсальный QR-код в «Точке», смогут принимать платежи различными способами через один код. Раньше для этого нужно было использовать разные системы и приложения, а теперь все объединено в одном решении. Универсальный QR-код позволяет принимать и C2B-переводы через СБП, и другие виды платежей, что делает процесс оплаты для клиентов проще и удобнее. Мы в «Точке» стараемся участвовать во внедрении новых решений на рынке с самого начала. Благодаря этому мы можем формировать такой клиентский путь, который будет максимально комфортным для предпринимателей и их клиентов», — сказала сооснователь «Точки», лидер направления «Электронный бизнес» в банке Евгения Евлютина, отметив, что «Точка» стала одним из первых бизнес-банков, вошедших в пилот.

В 2023 г. «Точка» вошла во вторую группу кредитных организаций, которые готовятся присоединиться к пилоту с реальными цифровыми рублями. В ходе пилота некоторые клиенты «Точки» смогут открывать и пополнять свой счет цифрового рубля, а также принимать оплату за товары и услуги цифровыми рублями при сканировании универсального QR-кода.