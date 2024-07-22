Юникорн» и «ЕкатеринодарИнвест-Строй» заключили стратегическое соглашение

ИТ-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, и строительная компания «ЕкатеринодарИнвест-Строй» заключили стратегическое соглашение о подключении к цифровым сервисам 20 тыс. квартир в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Согласно достигнутым договоренностям, для всех строящихся объектов «ЕкатеринодарИнвест-Строй» будет создана единая цифровая среда на базе платформы Ujin OS. На данный момент у девелопера в различных стадиях строительства находится 5 ЖК общей площадью более 863 тыс. кв. м.

Жителям новостроек от «ЕкатеринодарИнвест-Строй» будут доступны самые современные сервисы смарт-инфраструктуры, которые позволят сделать проживание комфортным, безопасным и отвечающим запросам времени. Используя кастомизированное мобильное приложение, жители смогут решать все бытовые вопросы, связанные с проживанием, в режиме «одного окна»: оформление и отправка заявок в управляющую компанию, автоматическая передача показаний по приборам учета, квитанции для оплаты ЖКУ, настраивать и управлять умными устройствами Ujin или других производителей.

Ujin закроет все вопросы по обеспечению безопасности, предоставив дистанционное управление доступом на территорию – оформление гостевых пропусков по QR-коду, открытие шлагбаумов или ворота по номеру ТС, и доступ к видеоаналитике.

Первый пилотный проект – ЖК «Екатерининский парк» – будет подключен к платформе осенью 2024 г.

Выбор «ЕкатеринодарИнвест-Строй» в пользу Ujin обусловлен ключевым преимуществом платформы, которая объединяет в единую систему все действия и процессы для жильцов, управляющих компаний и застройщика.

«Сегодня Ujin по сути является синонимом комфорта и безопасности. Мы создаем новые стандарты проживания в городской среде. Ключевое преимущество для будущих жителей от нашего стратегического партнерства в том, что открытая архитектура платформы позволяет застройщику расширить перечень сервисов для жильцов и предоставить им необходимые услуги, начиная с этапа приемки квартир и весь период эксплуатации», – сказал исполнительный директор «Юникорн» Кирилл Романченко.

«Жилой комплекс “Екатерининский парк” находится в одном из самых благоустроенных районов города – Фестивальном микрорайоне. Его выразительная архитектура, оригинальное сочетание материалов и авторская подсветка фасадов заметно выделяют комплекс среди застройки Краснодара. Великолепное озеленение в стиле восточного сада создает атмосферу уюта и гармонии. Квартиры с большими оконными проемами и планировками до 500 м² дарят жителям ощущение простора и свободы. Именно поэтому мы выбрали инновационные решения, которые позволяют создать комфортную и безопасную среду для наших резидентов, обеспечивая высокое качество жизни и современный уровень сервиса. Мы уверены, что наша совместная работа с платформой Ujin OS приведет к установлению новых стандартов проживания в городской среде», – сказал коммерческий директор «ЕкатеринодарИнвест-Строй» Андрей Инвияев.