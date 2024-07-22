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Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11

Tele2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 продолжает активную работу по строительству сети вдоль крупных федеральных трасс. Оператор обеспечил 100%-е покрытие на новом участке трассы М-11 «Нева» в объезд Твери, оборудование работает в стандарте 2G/4G и частотном диапазоне 1800 МГц. Максимальные значения скорости мобильного интернета на трассе составляют 150 Мбит/с.

Оборудование на участке установила башенная компания Tele2 ООО «Пилар» в рамках соглашения о сотрудничестве «Автодора» и ПАО «Ростелеком», позволяющего строить антенно-мачтовые сооружения в полосе отвода дорог и сеть LTE вдоль автотрасс в интересах всех участников рынка.

Участок на севере Твери стал заключительным в рамках строительства трассы. Благодаря вводу дороги в эксплуатацию автомобилисты смогут экономить до часу времени в пути между двумя столицами.

Алексей Дмитриев, технический директор Tele2: «Трасса М-11 является стратегически важной для Tele2 в вопросе обеспечения качественной связью абонентов оператора. Несмотря на то, что участок в объезд Твери открылся почти на год раньше, чем было запланировано, Tele2 вовремя провела все технические работы по установке телеком-оборудования, и первые путешествующие водители уже могут оценить стабильность и непрерывность соединения».

ООО «Пилар» предлагает возможность аренды мест на технологических площадках с антенно-мачтовыми сооружениями высотой до 250 метров. Портфель башенной компании превышает 19 тыс. объектов на территории России.

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