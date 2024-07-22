На востоке Ставрополья развернули дополнительную телеком-инфраструктуру

Скорость мобильного интернета в Левокумском и Нефтекумском округах теперь достигает 65 Мбит/с. «МегаФон» провел работы по строительству и модернизации телеком-объектов в пяти населенных пунктах. Новое оборудование увеличило также зону покрытия LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изменения коснулись жителей сел Правокумское и Ачикулак, аулов Тукуй-Мектеб и Махмуд-Мектеб, а также города Нефтекумска. Контент здесь теперь загружается быстрее, а пользоваться им одновременно может большее число абонентов комфортнее.

В результате проведенных работ скорость загрузки на территории населенных пунктов выросла на 15% и может достигать 65 Мбит/с. Этого хватит, чтобы за час скачать 12 фильмов, общаться по видеосвязи без задержек, учиться или работать удаленно, или, например, установить в частный дом онлайн-систему видеонаблюдения.

«Наша абонентская база в регионе ежегодно увеличивается. Вместе с ней растет и потребление интернет-трафика. Если еще два года назад местному жителю на востоке региона достаточно было 20 ГБ данных, то теперь среднемесячная норма превышает 30 ГБ. В связи с этим, мы расширяем зону покрытия и увеличиваем емкость сети», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также на особо жарких территориях в Левокумском и Нефтекумском округах «МегаФон» обновил климатическое оборудование. Это обеспечивает абонентам стабильный сигнал, даже когда столбик термометра достигает отметки 45°C.