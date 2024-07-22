CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Демолаборатория холдинга «T1» в топ-3 рейтинга CNews Analytics

Демонстрационная мультивендорная технологическая лаборатория холдинга «T1», участника российского ИТ-рынка, заняла второе место в первом рейтинге «Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024» CNews Analytics. холдинг набрал максимальное количество баллов в категориях «Тестируемые классы ИТ-решений», «Спектр применения результатов», «Реализованные проекты по тестированию» и др.

В «Т1 Интеграция» располагаются основные мощности демолаборатории, готовые стенды с решениями от ведущих отечественных производителей, а также работают профильные инженеры. Эксперты центров компетенций технического блока реализуют всестороннее тестирование полного стека российских ИТ-решений и проверку широкого спектра отечественного программного обеспечения по ключевым параметрам, таким как функциональность, производительность, интеграционные возможности и др. Всего в деятельности демолаборатории задействованы 65 сотрудников.

За последние два года демолаборатория реализовала до 140 проектов по тестированию российского ПО. Отбор решений и различных конфигураций аппаратного и программного обеспечения для проверки на стендах производится с целью расширения продуктового портфеля холдинга «T1», для оценки совместной работы систем различных производителей, а также для анализа крупных обновлений решений и востребованных ИТ-рынком разработок. Результаты тестирования и стендирования передаются вендорам для устранения ими ошибок и доработки продуктов, а также для подготовки технической документации и расширения возможностей демонстрации потенциальным заказчикам.

«Сегодня ключевым драйвером развития ИТ-отрасли является импортозамещение, и это напрямую отражается на рынке услуг тестирования – заказчики все чаще отдают предпочтение отечественному оборудованию и ПО. Главными критериями отбора решений являются степень их зрелости, функциональность и возможность реализации комплексных проектов в сжатые сроки. холдинг «T1» в ответ на запрос рынка создал мультивендорную лабораторию, оснащенную современными российскими устройствами, серверами для моделирования и демонстрации экосистемы взаимосвязанных ИТ-продуктов. Здесь компании могут построить и протестировать комплексные ИТ-решения под свои задачи», — сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».

В рейтинге CNews Analytics «Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024» эксперты всесторонне рассмотрели деятельность ведущих российских лабораторий, их возможности и перспективы, масштабы и ключевые направления работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Создан микродрон, который может летать вечно

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Украинские кибермошенники похитили собственного партнера, чтобы не делиться прибылью

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024