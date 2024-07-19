«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона

«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона. Новое соглашение рассчитано на сезоны 2024/25 и 2025/26 и включает планы развития технологий в области сбора и анализа действий футболистов на поле, а также возможность их интеграции при создании дополнительного развлекательного контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Российская Премьер-Лига и «Яндекс Плюс x VSporte» продолжат работу в рамках партнерства по разработке технологических решений для съемки и сбора данных в режиме онлайн.

Технологические решения «Яндекс Плюс x VSporte» в области видео с трекингом и автоматизацией трансляций уже позволяют детально анализировать действия футболистов на поле. РПЛ будет использовать для собственных материалов и проектов обширный ряд параметров, включая дистанцию, среднюю и максимальную скорость перемещения игроков и даже судей, количество рывков за игру, а также подробные отчёты по действиям команд в специфических игровых ситуациях. В этом сезоне платформа и лига сфокусируются, в том числе, на создании новых развлекательных рубрик и специализированного медиаконтента.

Продолжится развитие инструментов для работы с видео в онлайн и офлайн-режимах, включая внедрение в продукт новых статистических параметров и подходов по созданию аналитических моделей на основе нескольких типов данных. Помимо специфических данных, в продукт будут интегрированы результаты новых разработок и исследований «Яндекса». Так, в апреле Российская Премьер-Лига и «Яндекс Плюс x VSporte» представили уникальное решение, позволяющее с точностью анимировать игровые моменты и перенести футболистов во вселенную игры «Плюс Сити».

«Яндекс Плюс x VSporte» (совместный проект VSporte и «Яндекс Плюс») является провайдером данных Мир РПЛ с сезона 2023/24. В ходе сотрудничества партнер обеспечил интеграцию технологических решений – все стадионы участников чемпионата были оборудованы камерами 6К, для клубов организована передача в режиме онлайн фитнес-данных и продвинутых данных на стыке тактико-технических действий и фитнеса. Данные получают на основе машинного обучения, которые отличаются высокой точностью, а автоматизированные технологии позволяют полностью исключить ручной труд. Кроме того, VSporte и Яндекс Плюс выступают организатором профильных конференции для специалистов клубов по статистике и других участников рынка.