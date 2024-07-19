Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну

ПАО «МТС» запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на школьников с начальным и продвинутым уровнями знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов, пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. Курс завершается конкурсным заданием от ИТ-команды МТС, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают, для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники адаптивного дизайна и интерактивных элементов, а также в работу с продвинутыми функциями программы Readymag.

«В Хакасии много талантливых ребят, которые из года в год участвуют в образовательных программах и конкурсах проекта «Поколение М». Не так давно мы поздравляли третьеклассника Виталия Попова из Саяногорска, который получил приз зрительских симпатий на всероссийском экоконкурсе «Познаем мир с Фиксиками». Со стартом второго потока бесплатной школы по веб-дизайну у детей из республики появится новый шанс проявить себя. Здорово, что ребята даже из самых отдаленных уголков Хакасии ищут и находят возможности для развития», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самые объемные по информационному наполнению стали практические лекции, где разбирается принцип работы в тех или иных программах. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание — самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.

Финалисты первого курса по веб-дизайну, в качестве выпускного задания, чаще всего создавали дизайн-концепции «МТС Музыки» и МТС Travel. К примеру, один из участников курса внес в музыкальное приложение функцию выбора любимых исполнителей для пользователей, которые регистрируются через сайт. Также ребята предлагали новые решения для оптимизации сайтов, добавляли расширенные возможности в цветовых настройках, интерактивные элементы.