«МойОфис» напоминает о целесообразности контроля над инфраструктурой

В связи с произошедшими сегодня по всему миру отключениями информационных систем, которые были вызваны техническими ошибками при автоматизированном обновлении иностранных программных продуктов Microsoft и CrowdStrike, «МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, считает важным напомнить о преимуществах частных облаков и сервисов под управлением доверенных партнеров. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Произошедший инцидент, который к настоящему моменту затронул как минимум 19 стран и способствовал отключению информационных систем банков, аэропортов, розничной торговли, СМИ, логистических компаний и медицинских центров. Причина возникновения столь масштабного сбоя кроется в обновлении, которое было автоматически получено и развернуто системами, эксплуатируемыми в публичных облаках Microsoft Azure.

В этой связи «МойОфис» рекомендует применять решения, которые функционируют в безопасной среде частного облака и обеспечивают полный контроль над данными. При таком подходе обновление программных компонентов осуществляется под контролем компетентного технического персонала и в полном соответствии с регламентами производителей. Это позволяет избежать ситуации, при которой то или иное программное решение может получить непротестированное обновление в автоматизированном режиме. И, как следствие, позволяет информационной системе функционировать в штатном режиме и не приводит к остановке бизнес-процессов организаций.

«Эксплуатация информационной системы, особенно относящейся к сегменту критической информационной инфраструктуры, требует повышенного внимания со стороны её владельца. Публичная облачная инфраструктура, несмотря на свою доступность и простоту, к сожалению, подвержена неконтролируемым сбоям. А игнорирование регламентов, обязывающих выполнять действия по определенным процедурам, а также проводить всесторонние проверки и применять только безопасные решения, приводит к возникновению технологических катастроф. Очевидным выходом из ситуации является переход к частной облачной инфраструктуре, которая хотя и требует большего администрирования, но находится под полным контролем организации», — сказал Петр Фурсов, директор дирекции технологических сервисов «МойОфис».

«МойОфис» выражает готовность оказать всестороннее содействие в реализации проектов перехода российских компаний на импортонезависимое программное обеспечение. Разработанная специалистами фирменная МойОфис методология комфортного замещения иностранных продуктов позволяет в короткий срок осуществить бесшовную миграцию на современные и безопасные отечественные решения.

Продукты «МойОфис» предназначены для использования в частных облаках или на серверах доверенных партнеров. Для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности «МойОфис» предлагает отдельные категории сертифицироваанных и защищенных продуктов, безопасность которых подтверждена регуляторами и соответствующими сертификатами ФСТЭК России.