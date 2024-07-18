«Сколково» и Консорциум технологических компаний России создадут совместный консультационный центр

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Консорциум технологических компаний России (КТКР) заключили меморандум о сотрудничестве. Партнерство предполагает создание информационно-консультационного центра «ИКЦ КТКР-Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Основное направление «ИКЦ КТКР-Сколково» – консультации в сфере информационной безопасности (ИБ), которые будут оказываться в сотрудничестве с ФСБ России, ФСТЭК России, ФСО России и др. ведомствами. Объем консультаций: от норм лицензирования специализированных в сфере ИБ предприятий до порядка проведения сертификации программных и аппаратных продуктов.

Спектр услуг «ИКЦ КТКР-Сколково»

Разъяснение положений нормативных документов и требований в области лицензирования, сертификационных работ (в том числе тематических исследований) по ИБ программно-аппаратных средств, а также постановки НИОКР по созданию систем в ИБ исполнении. Консультации по подготовке технической документации (технические задания на разработку программных и аппаратно-программных средств, а также комплексов и систем связи в защищенном исполнении, моделей нарушителя, политик безопасности, руководств по эксплуатации, технических условий и правил пользования).

Консультации по построению процессов безопасной разработки. Интеграция инструментов безопасности в системы и комплексы.

Консультации по порядку проведения всего комплекса работ по сертификационным исследованиям продуктов в информационно безопасном исполнении. Полный цикл консультативного сопровождения процессов лицензирования предприятия, сертификации продуктов и аттестации систем и комплексов. Обучение сотрудников по ИБ в соответствии с текущими нормами законодательства.

Кроме того, в рамках сотрудничества предполагается проведение консультаций по лицензированию стартапов по требованиям безопасности различных регуляторов, объединение крупных заказчиков для коммерциализации решений резидентов «Сколково» и предоставление экспертизы по профильным вопросам.

«Партнерство с КТКР откроет новые возможности для стартапов в области кибербезопасности и поможет в выводе их решений на российский и международный рынки. Создание консультационного центра по информационной безопасности обеспечит экспертное сопровождение в этой важнейшей области», – отметил заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково» Алексей Беляков.

«Сотрудничество в рамках продвижения и развития инновационных проектов “Сколково” и Консорциума КТКР несомненно окажет колоссальное влияние на развитие отраслевых сегментов экономики и общий уровень технического оснащения предприятий по всей стране» – отметил управляющий партнер – глава совета Консорциума технологических компаний России Михаил Крихели.