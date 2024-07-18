Рыночные тенденции и прогноз развития рынка унифицированных коммуникаций России в 2024 году

Компания J’son & Partners Consulting подготовила обновленное исследование по рынку развития рынка унифицированных коммуникаций (unified communications, UC) России в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители J’son & Partners Consulting.

В июне 2024 г. аналитики J'son & Partners Consulting обновили оценку рынка услуг ВАТС, добавив в сегмент не учитываемые ранее доходы от услуги 8-800 (включая оплату трафика).

Унифицированные коммуникации в контексте данного исследования включают следующие сегменты: корпоративную телефонию, ВКС, корпоративные мессенджеры и почтовые решения, рассматриваются сегменты оборудования для ВКС и телефонии, облачные (ВАТС, облачные ВКС) и on-premise решения.

Таким образом, на текущий момент, по данным J'son & Partners Consulting, общий рынок унифицированных коммуникаций в России на 2023 г. оценивается в 91 млрд руб. По прогнозам, в 2024 г. рынок увеличится на 21% и составит 110,3 млрд руб., а к 2028 г. достигнет 182,8 млрд руб.

Структура рынка по продуктовым сегментам показывает, что наибольшую долю занимает сегмент ВАТС, его объем на 2023 г. оценивается в 25,1 млрд руб. (27% рынка UC), рост рынка в 2024 г. прогнозируется на уровне 11,6%.

J’son & Partners Consulting Структура по продуктовым сегментам

Конкуренция на рынке UC оценивается аналитиками J’son & Partners Consulting как высокая, и в каждом продуктовом сегменте рынка свои лидеры.

Уход прошлых лидеров – западных компаний с рынка России приводит к укреплению позиций отечественных вендоров и производителей, обеспечивая устойчивый тренд к увеличению доли российских решений на рынке UC.

В 2022-2024 гг., в связи с растущим трендом на импортозамещение, позиции компаний динамично изменяются в каждом сегменте и на рынке UC в целом.

По итогам 2023 г., с учетом выручки компаний, работающих в разных сегментах UC (и с учетом сегмента операторского ВАТС), в топ-5 рынка унифицированных коммуникаций (UC), входят компании: ГК МТС (МТТ и «МТС Линк»), «Ростелеком», «Манго-Телеком», VK WorkMail, Yealink (дис. «Айпиматика»)

ГК МТС после покупки МТТ (в 2021 г.) и Webinar (переименован в «МТС Линк») (в 2022 г.) заняла по итогам 2023 г. лидирующие позиции на рынке UC. МТТ был лидером рынка ВАТС, а Webinar крупным игроком рынка облачных ВКС, благодаря объединению этих компаний МТС стала лидером рынка UC в 2023 г.

По предварительным оценкам итогов 2024 г., в связи с продолжающейся консолидацией рынка, ожидается изменение структуры лидеров рынка UC за счет изменения лидера в сегменте ВАТС, так как ВАТС является наиболее крупным сегментом рынка UC.

Лидером рынка UC и сегмента ВАТС в 2024 г. станет ГК «Ростелеком», благодаря приобретению «Манго-Телеком».

В планах компании технологические усовершенствования продукта и широкое распространение, как за счет новых клиентов, так и за счет увеличения продаж текущим клиентам.

В результате в топ-5 лидеров рынка UC войдут следующие компании: ГК «Ростелеком» (вкл «Манго-Телеком»), МТС (МТТ и «МТС Линк»), VK WorkMail, Yealink и IVA Technologies.