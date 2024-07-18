Реестр отечественных ИИ-решений для застройщиков пополнился новыми продуктами

В перечень решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для строительного сектора, размещённый на портале наш.дом.рф, вошли новые продукты российских вендоров по видеоаналитике, стройконтролю, интеллектуальной обработке документации, а также чат-бот на основе генеративного ИИ. Программные решения включены в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Впервые цифровой реестр ДОМ.РФ представил на выставке ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде. Он разработан на базе экспертной группы по ИИ при Минстрое России и содержит уже свыше тридцати продуктов от крупнейших застройщиков и вендоров.

«Мы понимаем, что масштабное внедрение искусственного интеллекта — это не просто технологический прорыв, а стратегическая цель, которая требует консолидации усилий всех участников. Сводный реестр ИИ-технологий для застройщиков будет способствовать развитию отрасли сразу в ряде ключевых направлений. Так, разработчики решений на основе ИИ смогут легче и быстрее находить заинтересованных заказчиков. Девелоперам, в свою очередь, не придётся самостоятельно создавать с нуля необходимые инструменты. Не менее важно и то, что дополнительный формат обмена данными помогает компаниям развивать контакты, объединяться, способствуя таким образом повышению собственной эффективности», — отмечает Александр Лукьянов, директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ.

Искусственный интеллект – один из инструментов для достижения цифровой зрелости отрасли. ИИ-технологии помогают добиваться снижения затрат и улучшения показателей за счёт автоматизации существующих и внедрения новых бизнес-процессов, системы-советники помогают высвобождать ресурсы для работы над дополнительными задачами.

Сейчас в списке отечественных ИИ-программ на наш.дом.рф решения по таким технологиям, как компьютерное зрение, системы распознавания текста, в том числе рукописного, классификаторы инвестиционно-строительных моделей, генеративные нейросети для комплексного развития территорий, системы видеоаналитики, чат-боты и др. Работа по наполнению реестра будет идти на постоянной основе. Запрос на включение в реестр можно направить по адресу stroi.ai@domrf.ru.