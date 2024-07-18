МТС добавила скорости LTE городу-спутнику Челябинска

ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети и завершении рефарминга в Копейске. Рост скорости мобильного интернета более чем на четверть произошел за счет перевода частот, выделенных под поколение 3G, на более современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела рефарминг более 20 базовых станций в Копейске за счет чего расширила емкость сети и увеличила скорость мобильного интернета на территории всего города. Скорость мобильного интернета выросла в медицинских и образовательных учреждениях города, а также в популярных рекреационных зонах – в сквере у площади Трудовой славы, в парке культуры и отдыха.

Улучшения коснулись многоэтажек и домов, расположенных в частных секторах Копейска. Повышение качества связи также произошли внутри помещений, в том числе расположенных на цокольных этажах, где часто встречаются кафе и магазины. Кроме того, рост скорости мобильного интернета LTE уже отметили южноуральцы, отдыхающие в многочисленных СНТ на территории города. Благодаря улучшениям копейчане смогут с большим комфортом пользоваться привычными онлайн-ресурсами и сервисами цифровой экосистемы МТС даже во время вечерних «пиковых» нагрузок на сеть.

«Мы регулярно проводим мониторинг нагрузок на сеть и управляем ее емкостью, учитывая потребности южноуральцев. Мы видим, что в Копейске стремительно растет количество пользователей цифровых сервисов, с началом летнего сезона в город также приезжает все больше челябинских гостей. Для того, чтобы обеспечить абонентов по всему городу высокоскоростным мобильным интернетом и нарастить запас емкости на нашей сети, мы перевели 3G частоты на более современный и быстрый стандарт передачи данных – LTE», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2024 г. МТС увеличила скорость мобильного интернета в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.