Модуль Metrica российской платформы ESMP получил значимое обновление

Компания «РТК ИТ Плюс» значительно обновила модуль Metrica платформы ESMP, который отвечает за формирование наглядных дашбордов и создание отчетности. Так, в новой версии появился каталог метрик для рабочего стола пользователя, был внедрен конструктор формы заказа отчета, совершен переход на альтернативную графическую библиотеку, а также улучшена производительность виджетов. Об этом CNews сообщили представители «РТК ИТ Плюс».

Одним из значимых нововведений стало создание каталога метрик, который дает возможность на рабочем столе сформировать необходимый для пользователя набор метрик из преднастроенной библиотеки. Новый функционал позволит добавлять и отслеживать все важные для пользователя метрики на рабочем столе, а также гибко настраивать их из библиотеки под свои потребности с учетом различных параметров (например, группы поддержки, сервисы, исполнители, каналы поступления обращений и т.д.). Помимо этого, стало возможным получать информацию о ключевых показателях из разных источников данных и исключить различное трактование методологии формирования метрики разными пользователями.

Новая версия модуля Metrica также получила альтернативную графическую библиотеку, которая позволяет снизить риски, связанные с использованием проприетарных компонентов, что особенно важно в условиях санкционного давления. Благодаря этому разработчики смогли увеличить производительность и отзывчивость интерфейсов в 3,5 раза, на 20% снизить потребление оперативной памяти, а также на 30% увеличить скорость загрузки дашбордов с глубиной данных 12 месяцев.

Кроме этого, для сокращения количества ошибок при заказе отчетности был создан конструктор формы заказа отчета. С помощью нового функционала пользователь сможет гибко настраивать правила валидации фильтров отчета, чтобы вводимые данные удовлетворяли требованиям, необходимым для его корректного формирования, определять порядок расположения фильтров для удобства работы с формой заказа отчёта, а также определять логические правила настройки и валидации этих фильтров в зависимости от выбранных значений с целью обеспечения бизнес-логики построения отчета.

Также с целью повышения удобства работы в модуле отчетности были реализованы возможность настраивать удобную сортировку избранных дашбордов на рабочем столе и формировать сводные таблицы произвольной сложности по преднастроенному набору данных.

«Мы видим, что функционал по созданию отчетности пользуется особым спросом у заказчиков, что связано прежде всего с тем, что компаниям enterprise-уровня необходимо оценивать эффективность отдельных сервисных подразделений для достижения общих ключевых бизнес-показателей. Модуль Metrica позволяет не только собирать любую необходимую информацию, но и автоматизировать данный процесс. Обновления позволят ускорить сбор данных и улучшить качественные показатели системы», — сказал генеральный директор «РТК ИТ Плюс» Арсен Благов.

До конца текущего года разработчики планируют расширить возможности текущей ролевой модели для более гибкой настройки зон ответственности администраторов, работающих с отчетностью, сделать открытой детализацию интересующих данных на дашбордах. Также станет доступной функция демонстрации актуальных метрик на сторонних веб-ресурсах.