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«МегаФон» ускорил интернет в пяти райцентрах Костромской области

«МегаФон» построил новые объекты связи стандарта 4G в пяти поселках – административных центрах Поназыревского, Антроповского, Павинского, Вохомского и Парфеньевского районов. Высокие скорости интернета стали доступны в небольших населенных пунктах, где проживает более 16 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Вохме инженеры провели работы на окраине поселка. Пользователи, живущие в частном секторе, почувствовали изменения скорости мобильного интернета, она выросла на 20%. Сейчас средняя скорость передачи данных в этой локации достигает 30 Мбит⁄с, что позволяет за пять минут скачать свыше 250 песен размером по 5 МБ.

В Антропово специалисты развернули высокочастотный слой сети для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика в двух микрорайонах поселка – Сосновки и Маслозавод. Теперь пользователи могут независимо от уровня нагрузки общаться и делиться контентом в соцсетях с друзьями и близкими на скорости до 35 Мбит⁄с.

Цифровые изменения затронули и поселки Павино и Парфеньево. В пределах действия нового телеком‑оборудования абоненты выходят в сеть в два раза быстрее, а скорость загрузки онлайн‑ресурсов составляет 40 Мбит⁄с. Местные уже оценили возможности новых технологий. По информации аналитиков оператора, за последний месяц здесь прокачали более 21 ТБ дата‑трафика, что на 7% выше, чем в среднем за год.

Увеличение скорости и качества мобильного интернета и голосовой связи почувствуют и в поселке Поназырево, расположенном недалеко от федеральной автотрассы Р-243 «Кострома-Пермь». Ежемесячно поназыревские абоненты проговаривают более 130 тыс. минут и расходуют более 9 ТБ мобильного трафика. За I квартал 2024 г. этот показатель вырос почти на 10%.

«Мы продолжаем модернизировать сеть в отдаленных районах Костромской области, так как наличие качественной связи и быстрого интернета напрямую влияет как на развитие всего региона, так и на качество жизни отдельно взятого жителя. Теперь жители небольших населенных пунктов смогут активнее использовать мобильный интернет и качественную голосовую связь для доступа к образовательным ресурсам, онлайн-курсам и электронным библиотекам, смогут работать удаленно, получать неотложную медицинскую помощь и консультации специалистов без необходимости долгих поездок в город», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

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