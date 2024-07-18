«МегаФон» ускорил интернет в городе Мыши

Сотни тысяч туристов, приезжающих в Мышкин полюбоваться волжскими просторами и забавными музеями, теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих смартфонах. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мышкин — самый маленький город на Верхней Волге, где проживает чуть больше 5 тыс. человек. Стоит на удобном участке судоходного пути в Ярославской области между Угличем и Рыбинском и встречает около 500 круизных лайнеров в год. Сюда приезжают, чтобы сходить в «Единственный в мире музей Мыши», посмотреть на герб с мышкой, посетить театрализованное представление в «Мышиных палатах» и зайти в ресторан «Мышеловка», где дают бесплатный сыр, угощают мышвариками и сырным кофе. А самые маленькие путешественники сразу узнают город благодаря мультипликационному сериалу «Сказочный патруль» - обладателю премии «Золотая мышь».

Подготовка к туристическому сезону здесь началась с того, что аналитики «МегаФона» с помощью инструментов big data проанализировали потребление мобильного трафика на территории исторического центра Мышкина. Полученные данные легли в основу модернизации на нескольких телеком-объектах. Для качественного 4G‑покрытия популярных локаций и жилых домов на окраине города инженеры компании спланировали размещение инфраструктуры и установили дополнительный слой LTE таким образом, ускорить мобильный интернет.

«Мышкин является одним из самых популярных маршрутов у любителей экскурсий выходного дня, только в июне город посетило на 36% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно туристы прокачивают здесь свыше 13 ТБ интернет трафика. Благодаря работе по улучшению качества и увеличению скорости интернета туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха в Мышкине», – сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 22% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают к мышкарям в гости Нижегородская, Тверская, Владимирская и Ленинградская области.