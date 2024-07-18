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Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных

Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числе поддержку операционной системы Ubuntu 22.04.2 LTS, и доработки в части информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В новой версии Arenadata Streaming реализована поддержка контроллера домена Samba DC. Он обеспечивает аутентификацию с использованием протокола Kerberos и LDAP и поддерживает интеграцию с существующей инфраструктурой Active Directory. Кроме того, в релизе обновлены процессы управления авторизацией пользователей с помощью Ranger и защитой канала по протоколу SSL. Доработки упрощают работу с ресурсами и правами доступа к ним в рамках принятой в организации политики безопасности.

Улучшено управление кластером Arenadata Streaming через интерфейс Arenadata Cluster Manager (ADCM): добавлена возможность выбора опций при запуске действий в кластере и сервисах. Кроме того, в интерфейсе ADCM появилось новое действие для ADS — Restart, которое осуществляет остановку и последующий запуск всех сервисов кластера.

Сервис NiFi в составе продукта обновлен до версии 1.23.2, включающей дополнительный функционал процессоров и устранение известных ошибок.

ADS Control поддерживает управление несколькими кластерами ADS, в которых установлены сервисы Kafka и Kafka Connect, через графический веб-интерфейс. Новый релиз включает функциональность просмотра кластера и брокера, а также управления топиками Kafka: просмотр информации, создание, удаление и редактирование.

«ADS Control объединит основные функции Apache Kafka в удобный пользовательский интерфейс, который даст контроль над вашими потоками данных, позволит отслеживать ключевые показатели кластеров, быстрее находить и устранять ошибки», — сказал Александр Анисимов, технический руководитель продукта Arenadata Streaming.

ADS Control развивается с учетом требований служб безопасности корпоративных заказчиков. В релиз включена возможность работы с защищёнными посредством SSL и Kerberos кластерами Kafka.

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