В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник

В рамках совместного эксперимента АО «Спутниковая система "Гонец"» и компании «Геоскан» были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД спутниковой системы «Гонец», а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС на место запуска. Такие технологические решения востребованы для обеспечения возможности отслеживать местоположение беспилотных воздушных судов там, где отсутствуют другие каналы связи. Об этом CNews сообщили представители АО «Спутниковая система "Гонец"».

Для тестирования технологии использовалось беспилотное воздушное судно «Геоскан 201», оснащенное экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальном облегченном форм-факторе. С 13 по 16 июля 2024 г. выполнялись наземные тесты и полеты на аэродроме «Пушистый», в ходе которых оценивалась возможность установки связи, передачи данных телеметрии с борта БВС «Геоскан 201» на космический аппарат «Гонец-М» и отправки команд с наземной станции управления «Геоскана» на БВС через спутник. Всего было выполнено 6 полетов, получено 218 информационных сообщений с телеметрией беспилотника на FTP-сервере системы «Гонец» и переданы три информационных сообщения с командами управления в полете по обратной связи.

«Отечественные системы спутниковой связи с повсеместным покрытием открывают гораздо более широкие горизонты технологического развития БАС: на другой уровень выходят системы управления беспилотными авиакомплексами, контроля их местоположения, статуса, возможности полета по тем или иным зонам, существенно снижаются риски утраты летательных аппаратов. Но сегодняшнее событие знаменует гораздо большее – новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полета. Уверен, что перед нами откроются и дополнительные возможности, которые мы, вероятно, еще и не оценили в полной мере», — сказал генеральный директор АО «Спутниковая система "Гонец"» Павел Черенков.

«С учетом масштабов нашей страны, где значительная часть территории не охвачена другими видами связи, а возможности БАС востребованы, развитие спутниковых систем для контроля местоположения воздушных судов становится принципиально важным. Космические технологии позволят увеличить площади обследования при АФС и корректировать параметры полета БВС при возникновении нештатных ситуаций. За счет своей многофункциональности спутниковые системы гораздо более перспективны и экономически эффективны с точки зрения инвестиций, чем наземная инфраструктура. «Геоскан» как разработчик и эксплуатант беспилотных комплексов заинтересован в таких решениях, и поэтому мы с энтузиазмом включились в эксперимент», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.