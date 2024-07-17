В России представлена итальянская система аудиофильмов для незрячих

Алекс Поли, актер дубляжа, сценарист, создатель платформы Film Senza Immagini представил проект, не имеющий аналогов в Европе, — технологию погружения в кино для незрячих с помощью особого звукового сопровождения.

Система разработана специалистами, учитывающими особенности работы центральной нервной системы человека, в частности, имеющего ограничения по зрению. Разработчики подобрали определенные частоты, набор голосов и звуков, транслируемых в формате Dolby Atmos 8D. В проекте приняло участие порядка 70 итальянских актеров. Слоган – «Закрой глаза и все увидишь».

Поли уточнил, что система помогает зрителю при помощи собственного воображения объединить реальность с миром кино и погрузиться в нее.

«Наш слух – система удивительно тонкой настройки, которая позволяет нам получать широкий спектр эмоций. В Италии на данный момент один млн 400 тыс. незрячих, я сотрудничаю с отраслевой организацией, занимающейся проблемами таких людей в нашей стране. Мы презентовали партнерам наш продукт – пригласили 300 незрячих и их ассистентов. В течение 90 минут в полной темноте гости слушали аудиофильм при помощи нашего цифрового решения», – ссказал Алекс Поли .

Он добавил, что проектом заинтересовались в Италии, поскольку помимо инклюзивности эта разработка была воспринята также как «новый инструмент постижения искусства».

Анжело Сконда, продюсер, президент компании «Пересвет-Таури», специалист кинокомиссии при Министерстве культуры Италии обратил внимание, что с помощью платформы Film Senza Immagini можно увеличивать кассовые сборы в кинотеатрах.

«Незрячий зритель придет в кинотеатр с ассистентом, то есть купит два билета вместо одного», – сказал продюсер и сообщил, что вместе с Алексом Поли они планируют проведение серии мероприятий в России с участием итальянских кинематографистов, с целью укрепления отношений наших стран в сфере культуры и искусства.