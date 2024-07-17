«Цифра» разработала систему диспетчерского контроля роботизированной горной техники

Компания «Цифра Роботикс» (входит в ГК «Цифра»), специализирующаяся на карьерной роботизации, намерена в текущем году развернуть на площадках своих заказчиков новую систему контроля и мониторинга автономной техники. Разработка завершена, система проходит тестирование.

Это первая в России система для оперативного планирования и управления роботизированной горной техникой, утверждают в компании.

Система дает возможности: планирования. С помощью системы задаются динамические и маршрутные нормы, настраиваются автоматические средства маневрирования, борьбы с образованием колеи, оптимизируется движение, выполняется зонирование участков работ и расстановка парка; мониторинга. Система контролирует текущее расположение автономных машин на участке, автоматически фиксирует отклонения от заданной динамики движения, траекторий и плановых показателей производительности, оповещает оператора о нештатных ситуациях; аналитики. Система выявляет корневые причины отклонений в производительности и ритмичности; прослеживает развитие изменений в ретроспективе для возможности оперативного вмешательства в работу.

«На первых проектах роботизации мы стремились переиспользовать общекарьерную диспетчерскую систему. Но практика выявила потребность в инструментах управления и контроля, совмещающих специфики технологического транспорта и автономных систем. В 2022 г. мы приняли решение собрать их в специальной системе, обеспечивающей комплексный подход к управлению автономной техникой. Прежде всего, благодаря широким возможностям мониторинга и аналитики она обеспечивает извлечение высокой производительности, что важно для наших высокотехнологичных проектов», — сказала Елизавета Шпиева, владелец продукта в «Цифра Роботикс».

Управление роботизированными комплексами с помощью разработки «Цифры» открывает новые перспективы в организации производства: снижаются затраты, повышается уровень промышленной безопасности, обеспечивается ритмичность процесса, а аналитика данных позволяет выявить узкие места.

«Разработка от "Цифра Роботикс" позволит открыть новые возможности для оптимизации процессов, где задействуется роботизированный транспорт, и улучшить производительность всего автономного парка. В итоге мы рассчитываем достичь таких показателей эффективности, которые мотивируют горные предприятия России активнее внедрять роботизированные технологии в добычные процессы», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Запустить новую систему планируется в текущем году. К этому времени «Цифра Роботикс» намерена завершить тестирование и обкатку всего функционала, а также провести необходимые процедуры для добавления системы в реестр отечественного ПО.