Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса»

Компания Napoleon IT обновила систему по управлению запасами Napoleon AI Driven Replenishment, которая помогает управлять цепочкой поставок, оптимизировать товарные запасы и минимизировать риски отсутствия товаров. Развитие функционала по прогнозированию позволило выделить прогноз спроса в отдельный продукт, который востребован среди ритейлеров и FMCG-компаний. Десятки компаний уже проявили большой интерес к Napoleon ADR, с некоторыми игроками рынка уже проводятся пилотные проекты, утверждают в Napoleon IT.

Новая версия системы Napoleon ADR (система пополнения товарных запасов на основе искусственного интеллекта) создана для компаний, которые находятся в стадии перехода от планирования запасов в Excel и «1С» к пополнению c помощью отечественных решений класса Forecast & Replenishment (F&R) или для замены западных решений. Она позволяет растущим компаниям существенно сократить трудозатраты на ручные операции по расчету плана пополнения, сократить сверхзапасы и списания, а также повысить оборачиваемость товарных запасов.

Благодаря обновленной системе розничные сети и FMCG-компании могут детально управлять всей нормативно-справочной информацией и описанием логистической сети, планировать поставки на необходимые сроки вперед, формировать заказы и отслеживать их текущее движение.

В рамках дальнейшего развития системы по управлению запасами компания Napoleon IT продолжает улучшать прогнозирование спроса. Текущая функциональность позволяет выделить его в самостоятельный продукт и использовать в связке с другими системами: планирование продаж и операций (S&OP), финансовое планирование, динамическое ценообразование.

Функционал прогноза позволяет настраивать правила его расчета для любого уровня товарной иерархии, определять отдельные правила для разных групп товаров, делать автоматический выбор методов прогнозирования в зависимости от ретропрогноза, детально анализировать итоги и логировать действия пользователя.

На текущем этапе Napoleon IT занимается разработкой отдельного приложения для прогноза, которое позволит не только подготавливать прогноз для целей пополнения, но и в роли самостоятельного продукта управлять прогнозируемыми сущностями, такими как справочники, периоды обычных и промо продаж, методы группировки данных, детально задавать правила, автоматически выбирать модели, проверять и корректировать, сохранять историю, отслеживать качество прогноза и постоянно работать над его улучшением.

Полностью самостоятельный продукт по прогнозированию спроса планируется выпустить на рынок до конца 2024 г., его можно внедрять в работу компании как совместно, так и отдельно от других решений Napoleon IT.

«Компания Napoleon IT не только занимается разработкой своих продуктов, но и участвует в проектах крупных игроков рынка ритейла в качестве консалтинг-партнера. Мы держим руку на пульсе, общаясь с нашими партнерами и теми компаниями, которые проявляют интерес. Мы всегда ценили возможность предоставить нашим клиентам те продукты, которые не только закроют их текущие потребности, но и смогут предвосхитить будущие вызовы», — сказал директор по продукту Napoleon AI Driven Replenishment Азамат Ниров.

«К продукту Napoleon ADR проявили интерес десятки компаний. В ходе демонстрации решений продукт получил высокую оценку, в том числе от лидеров рынка и отраслевых экспертов, с некоторыми компаниями мы уже ведем пилотные проекты. Сочетание сильной бизнес-экспертизы и большого опыта в разработке и запуске современных IT-продуктов позволило нам за полгода создать конкурентоспособный продукт, опережающий рынок по некоторым факторам. Пополнение запасов и прогнозирование спроса отлично дополняют линейку наших решений по оптимизации цен и планированию продаж», — отметил коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.

Внедрение системы по управлению запасами и прогнозированию спроса от Napoleon IT помогает добиться роста продаж на 1-3%, сокращения дефицита на 5-15%, сокращения завышенных запасов на 5-25%, роста продуктивности и эффективности пользователей на 50-70%, утверждают в Napoleon IT. Адаптировать систему под бизнес конкретного заказчика можно в течение всего двух-трех месяцев.