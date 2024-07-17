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«МТС Юрент» и «Московское долголетие» провели школу вождения электросамокатов для московских пенсионеров

Cервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с проектом «Московское долголетие» провели Школу безопасного вождения для пожилых людей. Об этом CNews сообщили представители МТС Юрент.

«Школа безопасного вождения» — собственный проект «МТС Юрент» по обучению езде на электросамокатах для повышения культуры поездок. На площадке каждого участника «долголетия» ждали персональные инструкторы, которые показали, как правильно управлять устройством и помогли совершить поездку.

Школу вождения «МСТ Юрент» посетили порядка 50 пожилых людей, большинство встали на электросамокат впервые. Многие комментировали, что «раньше боялись, а теперь не будут» электросамокатов.

«Мы получили положительную обратную связь от наших участников. Они лично смогли убедиться в том, что электросамокат — современный и безопасный вид транспорта. Главное — соблюдать правила дорожного движения и культуру вождения при поездках. Сейчас мы думаем над тем, чтобы сделать в нашем сервисе специальный льготный тариф “Пенсионный” с ограничением скорости до 15 км/ч», — комментируют в компании «МТС Юрент».

В «Год безопасного самоката» «МТС Юрент» расширяет охваты «Школы безопасного вождения» и делает самокаты доступными для всех возрастов.

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