«МегаФон» установил новые телеком-объекты в Пермском крае

«МегаФон» запустил новые базовые станции в селах Оханского и Кудымкарского районов Пермского края. Стабильным 4G-сигналом на средней скорости 30 Мбит/с смогут пользоваться около тысячи жителей населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленное телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить устойчивое покрытие сети и одновременно высокую скорость мобильного интернета как в центре, так и на окраинах поселений.

В Оханском районе работы проведены в селе Казанка, которое известно всей стране как место обнаружения скелета трогонтериевого слона или степного мамонта. Бивни животного, которое жило более 200 тыс. лет назад, нашли местные рыбаки. На берегу реки, где обнаружили древние фрагменты, проходили раскопки пермских ученых.

Устойчивый сигнал мобильного интернета и голосовой связи оценят жители старинного села Ёгва в Кудымкарском районе. Здесь родился и вырос основоположник коми-пермяцкой литературы, писатель Михаил Лихачев. Именно он перевел на национальный язык произведения А. Пушкина, Н. Некрасова, Н. Островского, М. Горького, А. Барто и других авторов. Специалисты «МегаФона» установили телеком-оборудование на юго-западе населенного пункта, чтобы обеспечить покрытие и на автодороге, ведущей в Кудымкар.

Востребованность новых объектов связи подтверждают данные аналитиков «МегаФона». Только за июнь 2024 г. жители сел прокачали объем данных, которого хватило бы на 20 тыс. минут видеозвонков в мессенджерах.

«Мы уделяем большое внимание развитию связи в сельских населенных пунктах и обеспечиваем современными телеком-услугами как в рамках собственных инвестиционных проектов, так и совместно с региональными властями. Теперь для сельчан и приезжих в этих поселениях общение в соцсетях и мессенджерах станет комфортнее. Ученики и родители школьников смогут использовать интернет для обучения с помощью образовательных онлайн-платформ, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.