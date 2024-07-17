CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Летай» увеличил скорость передачи данных в поселках Татарстана

«Летай» нарастил емкость базовых станций (БС), дополнительно установив в прошлом месяце на секторах 51 передатчик. Это позволило увеличить качество связи и снизить процент недозвонов. Модернизация охватила 15 телеком-объектов в семи населенных пунктах Татарстана. Об этом CNews сообщили представители оператора «Таттелеком».

Традиционно в июне «Летай» укрепил сети 4G в зонах проведения Сабантуя. Передвижные БС развернули в селе Муслюмово и поселке Мирный в пригороде Казани, где национальный праздник также собрал спортсменов Игр БРИКС, участников ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и Всероссийской детской фольклориады.

Впервые мобильная связь появилась в активно застраиваемом селе Шигали Высокогорского района. Качество связи улучшилось для жителей Лесных Морквашей Верхнеуслонского района и Буинска. Дооснастили площадку и в 31 микрорайоне Нижнекамска, где располагаются полилингвальная гимназия «Адымнар», торговый центр и парк. Теперь у пользователей быстрее загружается медиаконтент во время прогулок и шопинга, а голосовой трафик проходит без задержек.

Масштабно мобильный интернет ускорился в Азнакаеве. После модернизации восьми точек скорость передачи данных для пользователей мобильного интернета увеличилась на 25%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024