CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

Аналитика МТС: липчане чаще других жителей Черноземья смотрят видео на планшетах

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Центрально-Черноземного региона. По данным экспертов, в регионах Черноземья в среднем 45% от всего мобильного трафика абонентов МТС, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 24% на просмотр видео и 16% на мессенджеры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители Черноземья используют планшеты для общения и развлечений. Однако, лидерами по доле мобильного трафика в социальных сетях стали тамбовчане (52% от общего мобильного трафика на планшетах), по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%).

В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь лидирует Воронеж. Так, с января по июнь 2024 года в столице Черноземья было продано на 67% гаджетов больше, чем годом ранее. Наибольший рост продаж в деньгах показали планшеты бренда Huawei. Новинка Huawei MatePad 11,5”S уже доступна для всех покупателей в салонах МТС. Она оснащена собственным приложением для рисования GoPaint и экраном PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024