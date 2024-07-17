73% клиентов «Контур.Диадока» настраивают интеграцию с модулем для «1С» самостоятельно ​

В первой половине 2024 г. 73% новых клиентов сервиса самостоятельно подключили и настроили работу модуля «Контур.Диадок» для «1С». Этот показатель вырос в два раза в течение последних двух лет — в 2022 г. доля таких пользователей составляла 40%. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По оценке экспертов продукта, рост обусловлен несколькими факторами: отработали большое количество пользовательских сценариев. Задачи, которые раньше вызывали сложности, стали типовыми и требуют меньшего погружения со стороны клиентов; провели несколько исследований, уточняли у клиентов, что затрудняет запуск модуля и как упростить самостоятельное внедрение; разработали подборку инструментов, которые облегчают настройку модуля, например, подробную инструкцию и мастер первого запуска модуля для «1С»; изменили подход к погружению пользователя в сервис, сейчас клиент проходит понятный процесс онбординга при подключении; разработали понятную инструкцию, в которой сделали упор на самостоятельность клиентов.

Большинство тех, кто внедряет электронный документооборот самостоятельно — малый и средний бизнес. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают с типовыми сценариями и конфигурациями «1С». У них небольшой объем документооборота и малое количество сотрудников. Интеграционное решение помогает им автоматизировать процессы и работать с электронными документами прямо в привычной учетной системе.

Теперь организации, использующие типовую учетную систему «1С», могут внедрить его самостоятельно без доработок. Это уменьшает нагрузку на специалистов Контура по внедрению и снижает порог входа в ЭДО.

Среди компаний, которые самостоятельно внедряют интеграционное решение, 30% приходит за помощью в техподдержку. В I и II квартале 2024 г. они сгенерировали 1,6 тыс. обращений. 23% из вопросов относились к установке и настройке модуля, а остальные касались разных сценариев отправки документов.

Ирина Шмонина, менеджер по развитию «Диадока»: «Потребность в скором внедрении модуля для "1С" напрямую зависит от бизнес-процессов организации: кто-то готов ждать неделю, а кому-то необходимо подключиться к работе уже завтра. Это особенно актуально, когда наступают законодательные изменения. Например, старт маркировки новой товарной группы. Поэтому мы подготовили инструменты самостоятельного внедрения модуля: так клиенты смогут запуститься в удобное время, а не ждать связи со специалистом "Контура"».

70% самовнедрений обходилось без запросов в техподдержку сервиса. Для команды «Диадока» это показатель того, что модуль и инструкции по настройке к нему достаточно прозрачны. Почти за два года удалось улучшить сервис и сделать процесс погружения в работу модуля проще и понятнее.