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«Россети» и «Яндекс» установят 200 зарядных станций для электромобилей на трансформаторных подстанциях в Москве

«Россети Московский регион» совместно с «Яндекс Заправками» успешно установили первые 20 зарядных станций для электромобилей на трансформаторных подстанциях, расположенных во дворах или в границах жилых кварталов столицы. До конца текущего года планируется установить около 200 таких станций, что значительно упростит доступ владельцев электромобилей к зарядной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Воспользоваться зарядной станцией может любой владелец электромобиля. Все устройства расположены в удобных для подъезда местах и оснащены разъемами типа Type 2 или GB/T AC, что обеспечивает совместимость с большинством электромобилей. При необходимости водители также могут воспользоваться собственными переходниками для различных типов разъемов.

С помощью приложений «Яндекс Заправки», «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» можно оперативно проверить доступность зарядной станции, выбрать подходящий тип разъема и запустить зарядную сессию из приложения.

Максимальная мощность каждой зарядной станции составляет 22 кВт, что позволяет полностью зарядить автомобиль в среднем за пять часов. Это обеспечит пользователям дополнительное удобство, предоставляя возможность заряжать свои электромобили рядом с домом.

«Число владельцев электромобилей в Москве неуклонно растет, и мы понимаем важность развития электрозарядной инфраструктуры. Зарядка во дворе дома – это удобно. Удобство и комфорт водителей стали основным мотивом для запуска совместного с Яндекс Заправками проекта. Если мы поймем, что данный вид зарядок востребован, их количество в жилых кварталах будет обязательно расти», — сказал Алексей Иржак, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения компании «Россети Московский регион».

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