Один в поле воин, но не всегда

«Контур» провел исследование экосистем, как российских, так и зарубежных. Оказалось, что наиболее успешными являются открытые экосистемы, основанные на технологических партнерствах. Так, например, глобальная экосистема Salesforce в пять раз больше, чем сама компания, т.е. это означает, что на каждый доллар выручки Salesforce экосистема зарабатывает $5, а к 2026 г. доход вырастет до $6,2. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Партнеры играют огромную роль в маховике роста компании — от поиска клиентов, продажи услуг до внедрения и интеграции. Экосистемы в дальнейшем будут еще активнее привлекать партнеров — из-за пределов основной отрасли, добавлять лучшие практики, экспертизу, которых может не быть в основной отрасли бизнеса.

Выгодно ли разработчикам отечественного ПО сотрудничать друг с другом? Вопрос стал поводом для дискуссии, в ходе которой разные аспекты технологического партнерства обсудили представители российской ИТ-отрасли: «СКБ Контур», Directum, «Ред Софт», VK HR tek, «Синтеллект».

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Мы проводили исследование мировых экосистем и пришли к выводу, что наиболее успешными являются открытые экосистемы. Когда компании сотрудничают не в парадигме «1+1», а объединяют усилия — они получают уникальный пользовательский сценарий и успешное взаимодействие. Чтобы этого добиться,надо исключить конкуренцию. В нашем случае примером такого партнерства является сотрудничество с «КриптоПро». Мы друг другу очень подходим и создаем совместную ценность».

Партнерство ради партнерства не работает, отметили другие спикеры. Заказчик спокоен, когда знает, что получит лучшие решения на рынке. К тому же, партнерство позволяет не тратить ресурсы на разработку нового продукта, а взять готовое решение без дополнительных затрат.

Михаил Юрьев, руководитель направления VK HR tek: «При работе с индустрией мы исходим из потребностей заказчика: одни цели можно достичь коробочными инструментами, другие требуют кастомизации и доработки под требования компаний. Для развития отраслевых решений и расширения функциональности сервисов мы активно вступаем в партнерство с другими игроками рынка, что позволяет сокращать время вывода продуктов на рынок и драйвить индустрию в целом».

Еще одна важная ценность, отметил руководитель по работе с технологическими партнерами компании Directum Дмитрий Петров, — бесшовность и удобство процессов. Сотрудничество разработчиков и проработанная методология сквозных процессов позволяет конечному пользователю работать с несколькими сервисами, даже не догадываясь об этом.

Анна Авхимович, руководитель направления развития технологического партнерства «Ред Софт»: «Пользователи ждут от ИТ-компаний хорошо интегрированных решений, к которым они привыкли, пользуясь экосистемами от зарубежных вендоров. Такие решения невозможно построить без тесной кооперации в ИТ-пространстве, работы по обеспечению совместимости как инфраструктурного и прикладного ПО, так и аппаратного обеспечения. Разработчики отечественных операционных систем являются ключевым связывающим звеном этого процесса. Мы стараемся обеспечить совместимость с максимальным числом ПО и оборудования, чтобы у нашего пользователя был хороший выбор. Так, на текущий момент каталог совместимостей «Ред Софт» насчитывает более 1,5 тыс. решений наших технологических партнеров. Со многими партнёрами мы реализуем совместные проекты, предлагаем ПАКи для образовательных организаций, проводим совместные вебинары».

Технологическое партнерство особенно важно в эпоху импортозамещения, отметила директор по продажам компании «Синтеллект» Галина Майорова. Заказчикам нужно внедрять новые решения здесь и сейчас, а партнерство отечественных разработчиков как раз создает необходимые условия для них. Дополнительно это помогает укрепить позиции на рынке и еще больше проявить себя, резюмировала она.

Итак, каждый бизнес стремится занять свою долю на рынке и обойти конкурентов. Но иногда это становится невозможным без партнеров. Сотрудничество позволяет расширить и свою экосистему, и экосистему клиента, с этим согласились все участники дискуссии.