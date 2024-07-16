Мобильный оператор «ТТ Мобайл» улучшил работу службы поддержки с помощью Nexign

Компания Nexign («Нэксайн») внедрила в «ТТ Мобайл» Nexign ReQuest, универсальную low-code-платформу для обработки и визуализации данных. Она позволяет повысить эффективность работы оператора при обработке клиентских обращений, а также улучшить взаимодействие подразделений, включая контактный центр, поддержку продаж, работу с претензиями и оперативно-техническое управление. С помощью платформы сотрудники оператора смогут автоматизировать получение и обработку данных из разнородных источников и визуализировать их в структурированном виде. Nexign ReQuest интегрирована с биллинговой системой оператора, а также с внешними платформами и сервисами, такими как VAS-услуги. Продукт может подключаться к сторонним системам с помощью расширений-адаптеров, что дает возможность создавать новые сценарии обработки запросов без привлечения разработчиков. По результатам внедрения Nexign ReQuest помог оператору снизить трудозатраты на обработку обращений на 8 часов в месяц, сократить среднее время обработки заявки (AHT) на 2,5 часа, а также повысить показатели удовлетворенности клиентов NPS на 2%.

«Продукт Nexign ReQuest — гибкий и многофункциональный инструмент, с помощью которого можно реализовать почти любой спектр задач. Он помогает закрывать однотипные заявки, упрощает работу для непрофильных специалистов благодаря веб-интерфейсу. Инструмент также облегчает работу операторов, позволяя быстро определить причину жалобы и получить информативные данные для анализа проблемы абонента. До внедрения Nexign ReQuest у нас были сложности с взаимодействием между сотрудниками разных служб, и обработка обращений длилась дольше требуемого. Продукт от Nexign позволил нам разрабатывать сложные бизнес-сценарии для ускорения обработки заявок за несколько часов. Кроме того, интеграция с внешними платформами дала нам возможность запускать новые инициативы в кратчайшие сроки без необходимости разработки пользовательского решения», — сказал Александр Черванев, директор по инновационным сервисам и информационным технологиям «ТТ Мобайл».

«Наш продукт Nexign ReQuest помогает улучшить эффективность работы службы поддержки, повысить удовлетворенность и лояльность клиентов оператора благодаря более быстрой и качественной обработке запросов. Кроме того, с его помощью «ТТ Мобайл» смог реализовывать собственные уникальные бизнес-сценарии: за время работы направления эксплуатации у оператора сформировалась обширная база знаний, которая включает не только биллинговые кейсы, но и взаимодействие с внешними платформами, например, с VAS. Высокая адаптивность Nexign ReQuest позволила интегрировать эти сценарии в функционал продукта и легко инициировать их по запросу», — отметил Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.