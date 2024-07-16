Компания FIDO-BIZNES защитила свои разработки с помощью решений «СерчИнформ»

Разработчик и поставщик информационных систем и технологических решений на рынке Узбекистана – компания FIDO-BIZNES – выбрала решения российского разработчика «СерчИнформ» для защиты конфиденциальной информации и контроля за внутренними правилами безопасности. В феврале 2024 г. заказчик реализовал проекты по развертыванию DLP-системы «СерчИнформ КИБ» и DCAP «СерчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Первой компания внедрила DLP-систему. Основными критериями в пользу выбора КИБ стали: мощный аналитический модуль, широкие возможности контроля, комплексность решения, а также интеграция с другими ИБ-продуктами.

«Ранее наша компания не использовала защитные решения, поэтому, в первую очередь мы ориентировались на систему с широкими возможностями поиска и сильной аналитикой. И в «СерчИнформ КИБ» такие инструменты есть. Сразу после внедрения службой ИБ были выявлены инциденты передачи чувствительной информации через различные каналы связи. КИБ помог нашим специалистам установить детали инцидентов и выявить всех причастных, – сказал начальник отдела ИБ FIDO-BIZNES Бахтиер Парпиев. – Удобно, что DLP-система бесшовно интегрирована с «СерчИнформ FileAuditor». Это помогает в расследовании нарушений, усиливает защиту наших разработок и в целом повышает уровень информационной безопасности компании».

Кроме того, DLP-система контролирует занятости сотрудников в рабочее время.

Контролировать корпоративные файлы компании FIDO-BIZNES также помогает DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor». Программа наводит порядок в файловых хранилищах, управляет правами доступа и блокирует нежелательные действия с документами через любое приложение.

«Использование системы значительно упростило категорирование данных в корпоративной инфраструктуре, помогло оптимизировать распределение прав доступа пользователей к конфиденциальной информации», – отметил Бахтиер Парпиев.

«Мы предлагаем нашим заказчикам единую платформу с комплексом продуктов, которые помогают полноценно защищать бизнес от рисков утечек информации. Быстрое внедрение без долгой предварительной настройки и бесшовная интеграция DLP-системы «СерчИнформ КИБ» с «СерчИнформ FileAuditor» позволяет ИБ-специалисту легко переключаться между задачами, чтобы обогащать информацию по потенциальному инциденту и вовремя его предотвращать», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

В планах компании – расширить периметр контроля за счет подключения других ИБ-инструментов, в частности, «СерчИнформ SIEM» – системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности.