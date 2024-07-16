Банк «Синара» повышает качество клиентских данных с помощью решения HFLabs

Банк «Синара» и HFLabs совместно работают над повышением качества клиентских данных. Теперь банк использует программное решение «Единый клиент», чтобы следить за достоверностью, полнотой и актуальностью сведений, содержащихся в информационных системах. Об этом CNews сообщили представители HFLabs.

Внедрение «Единого клиента» позволило банку «Синара» обработать и систематизировать информацию о клиентах, которая содержится в банковских системах учета ритейл и корпоративных данных. В результате применения системы «Единый Клиент» сформированы так называемые «золотые» записи — эталонные карточки с актуальными данными клиентов. Такой подход позволил эффективно выделить задублированные, неполные записи и повысить качество данных о клиенте.

Полученную из «Единого клиента» информацию о качестве клиентских данных ИT-департамент банка «Синара» регулярно анализирует и направляет во внутренние службы. Это позволяет всем заинтересованным сторонам оценить качество данных, которыми располагает банк, а также улучшить операционное обслуживание клиентов.

«Ошибки в данных приводят, например, к подаче некорректной отчетности регуляторам. Из-за этого организация может получить штрафы. А если из базы не убраны записи-дубли, организация не знает точного количества своих клиентов. С такими проблемами часто сталкиваются финансово-кредитные организации, независимо от их масштаба. Коллеги из банка «Синара» смогли решить эту задачу при нашей поддержке: банк приобрел «коробочное» решение, оперативно внедрил его и начал использовать «Единый клиент» без значительной помощи разработчиков со своей стороны», — сказала Роза Литвинова, руководитель проекта со стороны HFLabs.

«Внедрение системы «Единый Клиент» позволяет радикально повысить качество данных, а также создает прочный фундамент для построения клиентоцентричной модели взаимодействия с клиентом. Опираясь на такой фундамент, мы рассчитываем существенно улучшить наши бизнес-процессы по учету, обслуживанию и отчетности, везде, где используются клиентские данные», – сказал Олег Королев, начальник управления корпоративными данными, руководитель проекта со стороны банка «Синара».

В будущем банк «Синара» рассматривает перспективу связать единое хранилище документов и золотую карточку системы «Единый Клиент».