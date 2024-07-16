Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» перешли на программное обеспечение SUMRA – отечественную альтернативу зарубежным системам автоматизации подготовки отчетности

Благодаря успешной российской разработке, Агрохолдинг «Степь», «Глория Джинс» и другие компании замещают импортные решения: CaseWare, SAP Disclosure Management, IBM CognosDisclosure Management. Об этом CNews сообщили представители компании «Армус Про».

Как и многие крупные компании Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» до марта 2022 г. использовали ведущие иностранные решения для автоматизации подготовки отчетности. В частности, у этих компаний было внедрено канадское решение CaseWare. Уход вендора с российского рынка, невозможность обновления и технической поддержки решения CaseWare подтолкнули компании к поиску отечественных альтернатив.

Оптимальным решением для них стала новая система SUMRA от компании «Армус Про», методологи которой ранее занимались внедрением и технической поддержкой ПО CaseWare и других подобных программ. В начале 2024 г. продукт был запущен в работу, а Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» стали одними из первых компаний, которые выпустили годовую финансовую отчетность с использованием SUMRA.

SUMRA помогла крупным группам автоматизировать все процессы подготовки отчетности: от обработки первичной информации в разрезе отдельных компаний до полной консолидации и выгрузки конечного отформатированного документа отчетности.

«Процесс перехода на новое ПО для компаний, ранее использовавших канадское решение CaseWare, несложный, поскольку большая часть методологических вопросов проработана при первоначальном внедрении. Пользователи параллельно с пошаговым обучением повторяют процесс подготовки отчетности на данных прошлого года: загрузка данных, корректировок, обновление книжки отчетности. Дополнительно мы помогаем перенастроить файлы для отчетов, подготовить расчетные таблицы, настроить контрольные соотношения по всей отчетности», – сказала руководитель проектов «Армус Про» Ксения Евлашина.

«Полный переход на новую программу занял у нас около 2,5 месяцев и проходил в параллели с основной работой специалистов финансовой службы и работой по подготовке отчетности за 2023 г. Считаю, что внедрение новой программы прошло достаточно быстро и «безболезненно». Команда сопровождения внедренческого проекта активно помогала нам с массивными блоками работы, стремясь к тому, чтобы переход был оперативным и в тоже время не мешал плановой работе сотрудников МСФО отдела», – отметила Оксана Волкова, специалист отдела МСФО Агрохолдинга «Степь».

Эльмира Сельдемирова, руководитель направления МСФО «Глория Джинс»: «Благодаря внедрению SUMRA мы перешли на современное российское решение, полностью отвечающее нашим потребностям и целям автоматизации процесса подготовки МСФО. Плюсы — это оперативная методологическая и техническая поддержка со стороны команды «Армус Про», а также понятный план развития программы в будущем. Главным результатом проекта для нас стала возможность поддерживать необходимую скорость подготовки регулярной финансовой отчетности и обеспечивать высокое качество самой отчетности уже на российском ПО».

Программа SUMRA в настоящий момент внедряется и в других крупных компаниях, входящих в топ-200 России. Среди них многопрофильные холдинги, предприятия металлургии, ритейла, логистики, добычи полезных ископаемых, ИТ и других отраслей.