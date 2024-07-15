Тренды в коммерческой разработке на 2024-2025 годы

Александр Сельдемиров, основатель ИТ-аутсорсинговой компании ITQuick, рассказал о ключевых трендах в коммерческой разработке на 2024-2025 годы. По его словам, недавнее исследование бизнес-школы ИМИСП выявило ряд тенденций, которые окажут существенное влияние на индустрию в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

Эксперт отметил, что одной из главных проблем остается острый дефицит квалифицированных кадров. «На сегодняшний день на одного высококвалифицированного разработчика приходится семь-восемь вакансий - это самый высокий показатель за последние годы», – отметил Сельдемиров. Он рассказал, что в его компании эту проблему решают через индивидуальные программы развития, позволяющие ускорить рост специалиста в три-четыре раза по сравнению с органическим ростом в командах.

Говоря о внедрении искусственного интеллекта, Сельдемиров сообщил, что по статистике его компании, это повышает эффективность разработки на 10-15%. Однако он подчеркнул, что для решения сложных задач все еще требуются разработчики уровня middle и выше.

Эксперт также рассказал о переориентации на восточные технологии, особенно из Китая. При этом он отметил сложности ментального, культурного и языкового характера при адаптации этих решений.

Сельдемиров подчеркнул лидирующую позицию России в сфере электронного правительства. «Наше государство - один из лидеров, если не сказать, что номер 1 в мире по электронному развитию и взаимодействию с населением», - сказал он, добавив, что это открывает перспективы для экспорта российских решений в дружественные страны в ближайшие два-три года.

Сельдемиров отметил, что согласно опросу РАЭК в начале 2024 г., более 65% крупных предприятий в России используют мультиоблачные стратегии.

Говоря об импортозамещении, эксперт заявил, что для перехода на отечественное ПО на 80% потребуется еще три-пять лет. Он также отметил тенденцию возвращения разработчиков из-за границы, объясняя это тем, что уровень дохода в России уже сопоставим со многими странами, а условия, такие как ИT-ипотека со ставкой около 5%, делают работу в России привлекательной.

В заключение Сельдемиров выразил уверенность в том, что, несмотря на санкции и другие вызовы, российская ИТ-индустрия демонстрирует удивительную устойчивость и адаптивность. Он считает, что фокус на инновации, развитие локальной экспертизы и гибкость в подходах к разработке позволят отрасли не только преодолеть текущие трудности, но и выйти на новый уровень в предоставлении услуг коммерческой разработки.